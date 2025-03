Hospital da Mulher - Reprodução

Hospital da Mulher Reprodução

Publicado 24/03/2025 14:33

A família explicou ao Jornal que a pressão para que a cesárea fosse realizada o quanto antes se deu por conta do tempo de gestação informado pela jovem. Como se tratava de gêmeos, o esperado seria que o parto ocorresse por volta das 36 semanas, mas, segundo ela, já estaria com 39, o que gerou pânico nos familiares — especialmente após ouvirem batimentos fracos durante o exame. Mais tarde, descobriram que os sons eram, na verdade, da própria paciente.



O caso aconteceu na sexta, quando a jovem foi levada ao hospital com relatos de estar em trabalho de parto. Segundo a família, ela dizia estar grávida de gêmeos, havia apresentado exames e alegava ter feito acompanhamento pré-natal. Durante a cesárea, no entanto, os médicos constataram que não havia nenhum bebê. O episódio causou comoção entre os parentes. A sogra da jovem chegou a registrar boletim de ocorrência no dia seguinte.



Segundo os familiares, a jovem foi atendida pela psicóloga do hospital e segue recebendo suporte.



Agora, um processo de apuração está sendo realizado pelo município. O objetivo é identificar e garantir que as responsabilidades sejam atribuídas sem qualquer injustiça. Até a conclusão da sindicância, os profissionais seguem afastados.