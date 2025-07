Homem suspeito de estuprar uma adolescente é preso - Divulgação/PM

Homem suspeito de estuprar uma adolescente é preso Divulgação/PM

Publicado 24/07/2025 14:33

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu em flagrante, durante a madrugada desta quinta-feira (24), um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em uma praia da cidade. A ação foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), após a vítima relatar o abuso sexual e ser encontrada em estado de embriaguez, ainda no local.



Segundo a investigação inicial, a adolescente estava na praia acompanhada da irmã e do cunhado, quando o homem se aproximou e começou a conversar com o trio. Ele se mostrou amigável e permaneceu por um tempo com os três, até que a adolescente recusou investidas que ele teria feito, justificando que ele era mais velho.



Mais tarde, a irmã e o cunhado deixaram o local, e a jovem permaneceu na praia. Aproveitando-se da situação de vulnerabilidade, o homem teria levado a adolescente para uma área afastada e cometido o estupro. Ela foi encontrada por populares em trajes de banho, embriagada e visivelmente abalada, afirmando que havia sido violentada sexualmente.



A vítima foi imediatamente socorrida e levada ao hospital, e depois encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames constataram lesões compatíveis com o crime.



Com base nas informações fornecidas pela vítima, os agentes de plantão conseguiram identificar o suspeito e localizaram o homem ainda em flagrante. Ele possui antecedentes criminais por furto e porte de drogas. Durante a abordagem policial, ele se reservou ao direito de permanecer em silêncio.



A Polícia Civil segue investigando o caso e a adolescente está recebendo acompanhamento e os cuidados necessários.