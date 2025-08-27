Programa Agora Tem Especialistas - Reprodução

Programa Agora Tem EspecialistasReprodução

Publicado 27/08/2025 16:34

Cabo Frio - A Secretaria de Saúde de Cabo Frio vai receber nesta sexta-feira (29) uma equipe do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para visitar as unidades em que os novos 12 médicos do Programa Agora Tem Especialistas vão atuar na cidade. A visita acontece no PAM de São Cristóvão, às 16h, e no Hospital Santa Izabel, às 16h30, e será guiada pela secretária Beatriz Trindade.

Nesta terça-feira (26), a equipe da Secretaria de Saúde de Cabo Frio se reuniu virtualmente com a equipe do Ministério da Saúde e representante do Governo do Estado para acordar os detalhes da implantação do programa na cidade.

“A partir de setembro, teremos mais 12 médios atuando no SUS de Cabo Frio. Deste total, 10 serão direcionados para o serviço de alta complexidade de Oncologia do Hospital Santa Izabel e dois para o PAM de São Cristóvão. É um ganho significativo para a nossa cidade pois ajudam a encurtar as filas de tratamento e atendimento”, informou a secretária Beatriz Trindade.

O prefeito Dr. Serginho, que tem investido na Saúde como uma das prioridades do seu mandato, comentou sobre a importância da chegada de novos médicos à cidade.

“Cabo Frio é referência para toda a Região dos Lagos e recebe diariamente pacientes de diversas cidades vizinhas. Por isso, investir na nossa saúde é investir em toda a região. A chegada dos médicos especialistas pelo programa do Ministério da Saúde representa um grande avanço. Serão mais profissionais, mais atendimento, mais dignidade para o nosso povo. A gente trabalha para que a saúde do cabo-friense seja cada vez melhor e para que todos tenham acesso a um tratamento de qualidade, aqui mesmo, sem precisar se deslocar para outras cidades. Esse é o nosso compromisso, melhorar a saúde e a vida das pessoas.”, concluiu Dr. Serginho.

Programa Agora Tem Especialistas

O Ministério da Saúde anunciou a seleção de 501 médicos para integrar o programa Agora Tem Especialistas, com atuação em todo o país. Esses profissionais serão distribuídos em 212 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, priorizando áreas com escassez de especialistas. Do total, 67% vão reforçar o atendimento em cidades do interior, em especialidades como cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia. A iniciativa busca ampliar o acesso à saúde e reduzir a necessidade de deslocamentos para grandes centros urbanos.

Essa é a primeira chamada de um edital inédito do Agora Tem Especialistas, que seleciona médicos especialistas para atuar diretamente no SUS. Com média de 12 anos de experiência, os profissionais atenderão em 258 unidades da rede pública, incluindo hospitais, policlínicas, centros de apoio diagnóstico e outras instituições de saúde em todas as regiões do Brasil.

Antes de iniciarem as atividades, os médicos têm à disposição 16 cursos de aprimoramento em áreas estratégicas como cirurgia, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia, garantindo maior qualidade no atendimento à população.