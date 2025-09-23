Carteira de trabalho - Reprodução

Publicado 23/09/2025 14:47

Cabo Frio - O programa “Emprego Já!”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, completa seis meses no próximo dia 26 de setembro e comemora um resultado expressivo: já são 4.038 cadastros de currículos realizados desde o lançamento, em março deste ano.



Somente na semana entre 14 e 20 de setembro, 99 novos cadastros foram incluídos no sistema. Além do site oficial, o programa também disponibiliza atendimento via WhatsApp, tanto para candidatos quanto para empresas. Na última semana, 124 atendimentos foram feitos pelo aplicativo, com orientações sobre processos seletivos e atualização de oportunidades.



Vagas em aberto

Atualmente, a plataforma registra 370 vagas de ampla concorrência e 11 exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas em diferentes setores. Ao todo, 81 empresas estão cadastradas e ativas, divulgando oportunidades para profissionais com perfis variados.



Entre as funções com maior número de vagas disponíveis estão:



Operador(a) de caixa: 72 vagas

Vendedor(a): 32 vagas

Vendedor(a) externo(a) de porta a porta: 21 vagas

Motorista (CNH B, D ou E): 19 vagas

Repositor: 19 vagas