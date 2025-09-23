Carteira de trabalho Reprodução

Cabo Frio - O programa “Emprego Já!”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, completa seis meses no próximo dia 26 de setembro e comemora um resultado expressivo: já são 4.038 cadastros de currículos realizados desde o lançamento, em março deste ano.

Somente na semana entre 14 e 20 de setembro, 99 novos cadastros foram incluídos no sistema. Além do site oficial, o programa também disponibiliza atendimento via WhatsApp, tanto para candidatos quanto para empresas. Na última semana, 124 atendimentos foram feitos pelo aplicativo, com orientações sobre processos seletivos e atualização de oportunidades.

Vagas em aberto
Atualmente, a plataforma registra 370 vagas de ampla concorrência e 11 exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas em diferentes setores. Ao todo, 81 empresas estão cadastradas e ativas, divulgando oportunidades para profissionais com perfis variados.

Entre as funções com maior número de vagas disponíveis estão:

Operador(a) de caixa: 72 vagas
Vendedor(a): 32 vagas
Vendedor(a) externo(a) de porta a porta: 21 vagas
Motorista (CNH B, D ou E): 19 vagas
Repositor: 19 vagas