Prefeito Dr. Serginho (PL), comenta sobre o caso da professora da rede municipal presa por maus-tratos contra criançasReprodução/Rede social
Segundo o prefeito, as medidas foram tomadas assim que a Prefeitura teve conhecimento da situação, ainda na sexta-feira (10). “Determinamos as providências cabíveis com acompanhamento direto da Secretaria de Educação e o meu acompanhamento pessoal. A denúncia foi feita imediatamente por nós na delegacia, e a responsável foi presa no mesmo dia”, afirmou.
Dr. Serginho destacou que a profissional é servidora concursada e que já foi instaurado processo administrativo para sua demissão. “As imagens evidenciam que a revolta dos pais é mais do que justa. Tomamos todas as medidas legais possíveis e agora nosso foco está totalmente nas crianças e nas famílias, garantindo apoio e segurança”, disse.
O prefeito também informou que entrou em contato com os responsáveis das crianças agredidas. “Na própria sexta-feira, entramos em contato com as famílias, que receberam assistência da Secretaria de Educação, e eu mesmo conversei com os pais. Optamos por não dar publicidade ao fato para preservar as crianças e suas famílias e também para não comprometer o trabalho da polícia”, completou.
Dr. Serginho afirmou ainda que a Prefeitura já vinha conduzindo um processo de licitação para instalar câmeras de segurança em todas as escolas municipais, com tecnologia de reconhecimento facial e alertas de violência.
“Cuidar das nossas crianças é prioridade absoluta”, concluiu o prefeito.
