Hospital Santa Izabel - Reprodução

Publicado 29/10/2025 18:08

Cabo Frio - O prédio onde funciona o tradicional Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, será leiloado no próximo mês de dezembro, por determinação da 1ª Vara do Trabalho do município, em decorrência de dívidas trabalhistas que se arrastam há 25 anos. O imóvel, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 72, no bairro Passagem, está avaliado em R$ 68.653.057,20 e será colocado à venda em leilão eletrônico nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025.



De acordo com o edital, a propriedade pertence à Irmandade de Santa Izabel de Cabo Frio e é alvo de execução movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), sob o processo 0011964-81.2015.5.01.0431. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Paulo Augusto de Maria Botelho, credenciado junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



O terreno possui 5 mil metros quadrados e 8,1 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três prédios de dois pavimentos. A estrutura inclui 30 quartos, 8 enfermarias, 1 UTI com 13 leitos, farmácia, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, pronto-socorro, área administrativa, estacionamento e até uma pequena capela.



O primeiro leilão, que acontece entre os dias 11 e 15 de dezembro, terá lance inicial igual ao valor da avaliação (R$ 68,6 milhões). Caso não haja arrematante, o segundo leilão, marcado para 16 de dezembro, permitirá a compra com desconto de 50%, reduzindo o valor mínimo para R$ 34.326.528,60.



Dívidas e incerteza sobre o futuro

Segundo o edital, o processo judicial é resultado de execuções trabalhistas antigas envolvendo a instituição, e os valores arrecadados com a venda serão destinados à quitação das dívidas reconhecidas pela Justiça. Ainda não há confirmação oficial sobre como o leilão afetará as atividades médicas atualmente em funcionamento no hospital.



Conforme informações, a direção está tentando negociar um acordo para evitar a perda do imóvel.



O Jornal entrou em contato com a unidade e aguarda retorno.



Patrimônio histórico e símbolo da saúde local