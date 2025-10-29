Hospital Santa IzabelReprodução
De acordo com o edital, a propriedade pertence à Irmandade de Santa Izabel de Cabo Frio e é alvo de execução movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), sob o processo 0011964-81.2015.5.01.0431. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Paulo Augusto de Maria Botelho, credenciado junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
O terreno possui 5 mil metros quadrados e 8,1 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três prédios de dois pavimentos. A estrutura inclui 30 quartos, 8 enfermarias, 1 UTI com 13 leitos, farmácia, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, pronto-socorro, área administrativa, estacionamento e até uma pequena capela.
O primeiro leilão, que acontece entre os dias 11 e 15 de dezembro, terá lance inicial igual ao valor da avaliação (R$ 68,6 milhões). Caso não haja arrematante, o segundo leilão, marcado para 16 de dezembro, permitirá a compra com desconto de 50%, reduzindo o valor mínimo para R$ 34.326.528,60.
Dívidas e incerteza sobre o futuro
Conforme informações, a direção está tentando negociar um acordo para evitar a perda do imóvel.
O Jornal entrou em contato com a unidade e aguarda retorno.
Patrimônio histórico e símbolo da saúde local
O prédio é visto como um marco arquitetônico e histórico de Cabo Frio, localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade. Por isso, o imóvel desperta o interesse de investidores e empresas do setor de saúde e turismo.
O leilão será realizado de forma exclusivamente eletrônica, por meio do site www.paulobotelholeiloeiro.com.br, e os interessados devem se cadastrar com pelo menos 24 horas de antecedência.
