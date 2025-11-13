Estádio Correão é reinaugurado - Renata Cristiane

Publicado 13/11/2025 22:31

Cabo Frio - O Estádio Municipal Alair Corrêa, o tradicional Correão, viveu um dia histórico nesta quinta-feira (13), data em que Cabo Frio celebra 410 anos de fundação. A reinauguração do espaço, que foi totalmente revitalizado após anos de abandono, marcou o encerramento dos Jogos Estudantis Municipais (JEM) e reuniu autoridades, estudantes e moradores em um evento repleto de emoção, nostalgia e energia.



As arquibancadas ficaram lotadas para assistir às apresentações vibrantes das líderes de torcida das escolas municipais, que deram um verdadeiro show de coreografias, cor e entusiasmo, encerrando com chave de ouro as competições estudantis de 2025.

Durante a solenidade, o prefeito Dr. Serginho (PL), secretários municipais e convidados especiais participaram da entrega simbólica do estádio à população. O prefeito celebrou o retorno dos Jogos Estudantis, que estavam interrompidos há 10 anos, e relembrou com emoção o tempo em que também participou das disputas como aluno da rede pública.



O prefeito também reafirmou o amor e o orgulho que sente pela cidade: “Cabo Frio é a cidade mais linda do mundo. Eu sou apaixonado por Cabo Frio, tenho orgulho de ser o chefe do Executivo dessa cidade… Vamos avançar.”

A cerimônia contou ainda com a presença do ex-prefeito Alair Corrêa, que dá nome ao estádio. Visivelmente feliz por participar da reinauguração, ele agradeceu o convite e destacou a importância do momento.



“Hoje eu acredito que o povo está voltando a amar Cabo Frio”, disse Alair, relembrando com carinho o antigo slogan de sua gestão: “Cabo Frio, terra amada.”

Em entrevista ao Jornal, o secretário de Educação, Alessandro Teixeira, comemorou a grande participação dos alunos nos Jogos Estudantis e anunciou uma novidade: quatro escolas que mais se destacaram nas competições vão realizar um cortejo especial pelas ruas da cidade, como forma de comemoração e reconhecimento.



Já o secretário de Esportes, Rafael Bernardo, destacou o novo momento do esporte cabo-friense e o papel do estádio como equipamento comunitário.



A reforma do estádio incluiu a instalação de um gramado sintético de última geração, a reforma completa dos vestiários, além do reforço nas grades e estruturas de proteção. As melhorias fazem parte da primeira etapa das obras realizadas pela Secretaria da Cidade, que prevê novas fases para modernizar ainda mais o equipamento.

