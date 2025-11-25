Embarcação de pesca afunda Reprodução
Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.
A Marinha do Brasil acompanha a situação e monitora a área para avaliar possíveis riscos à navegação.
Embarcação de pesca afunda na Enseada do Carolina, em Cabo Frio
Barco virou na manhã desta segunda-feira (24); Marinha investiga causas do incidente
