Embarcação de pesca afunda Reprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um barco de pesca afundou na manhã desta segunda-feira (24) na Enseada do Carolina, na região da Boca da Barra, em Cabo Frio. A embarcação acabou virando logo após o ocorrido, como mostram vídeos registrados por moradores e pessoas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

A Marinha do Brasil acompanha a situação e monitora a área para avaliar possíveis riscos à navegação.