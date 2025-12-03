Cantata de Natal - Ascom

Cantata de NatalAscom

Publicado 03/12/2025 17:20

Cabo Frio - A manhã desta quarta-feira (3) foi marcada por emoção, música e inclusão em Cabo Frio. A APAE do município realizou sua tradicional Cantata de Natal em frente à Prefeitura em um ato simbólico que celebrou o espírito natalino e reforçou a importância da valorização das pessoas com deficiência.



O evento coincidiu com o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover conscientização, garantir direitos e ampliar a inclusão em todo o mundo — um alinhamento que reforçou ainda mais o significado da apresentação.



Durante a cantata, os alunos agradeceram ao programa municipal Tributo do Amor, que permite o perdão de dívidas tributárias em troca de doações destinadas a instituições que atendem pessoas com deficiência. A iniciativa contribui diretamente para o funcionamento da APAE e para a manutenção de atividades essenciais ao desenvolvimento dos assistidos.



O prefeito Dr. Serginho (PL) acompanhou a apresentação e recebeu os integrantes da associação. Ele agradeceu o gesto e destacou o papel da APAE no município. A instituição também esteve recentemente na Secretaria de Saúde, na última quinta-feira (27), e ainda levará a cantata à Secretaria de Assistência Social, na sexta-feira (5), e à Secretaria de Educação, na segunda (8).



A Cantata de Natal da APAE é um dos momentos mais esperados do ano. Com ensaios iniciados em novembro, os assistidos se preparam para levar música, alegria e afeto a diferentes pontos da cidade.



O presidente da instituição, Adalberto Pires, reforçou a importância da apresentação para a comunidade e para os próprios alunos.



“Essa cantata já é uma tradição. É o nosso momento de agradecer à cidade por todo o apoio. Os assistidos precisam sempre de inclusão e cuidado, e é isso que pedimos para 2026”, afirmou.



A coordenadora terapêutica da APAE, Adriana Moraes, destacou o impacto emocional e social da iniciativa.



“O Natal da APAE traz dignidade aos nossos assistidos. É amor, é dignidade, é mágico”, declarou.



Já o professor de dança Vitor Oliveira, responsável por parte da preparação, explicou que o processo envolve dedicação e expectativa.



“Nosso trabalho inclui muito ensaio. Passamos cerca de um mês nos preparando, porque é um momento muito aguardado pela cidade”, contou.



A Cantata de Natal tem como objetivo celebrar a data, reforçar valores como solidariedade e respeito, além de agradecer o apoio recebido pela instituição ao longo do ano. A cada apresentação, os assistidos compartilham, através da música, uma mensagem de amor, inclusão e esperança – princípios que também sustentam o trabalho da APAE em Cabo Frio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal RC24h (@rc24hnoticias)



