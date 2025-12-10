Prefeitura remove fundações clandestinas e interrompe construção sem licençaAscom
Durante a vistoria, as equipes encontraram diversas sapatas instaladas sem qualquer licença municipal, indicando tentativa de avanço de obras irregulares e demarcação indevida de lotes. Todo o material foi removido com auxílio de maquinário. Também foram retiradas cercas que delimitavam áreas para possível ocupação ou venda ilegal.
Os fiscais determinaram ainda a paralisação imediata de uma construção em fase inicial, que já apresentava fundações executadas sem alvará. O terreno possuía muros levantados sem comprovação de titularidade, e os responsáveis foram notificados a suspender os trabalhos e apresentar documentação que confirme a propriedade da área, conforme exige a legislação municipal.
A ação complementa as fiscalizações realizadas anteriormente, quando a Prefeitura, com apoio do Creci-RJ, identificou comercialização clandestina de terrenos e exercício ilegal da corretagem. Desde então, as equipes têm feito visitas periódicas para impedir o avanço de construções sem autorização e evitar que as ocupações se consolidem.
O secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, destacou a importância da continuidade das ações integradas. “Estamos atuando de forma firme para impedir o parcelamento irregular do solo e garantir que o desenvolvimento urbano siga dentro da legalidade e com responsabilidade ambiental”, afirmou.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1333, pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou diretamente à Guarda Civil Municipal, pelo número 153.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.