Os fechamentos de vias iniciaram-se com interdições pontuais para a realização da Procissão da Via Sacra nesta segunda-feira (30).Reprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio inicia, a partir desta segunda-feira (30), a operação especial de trânsito e ordenamento urbano para a Semana Santa. A ação conta com a participação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com atuação da Guarda Civil Municipal, e da Secretaria de Mobilidade Urbana, com foco nas celebrações religiosas.
Os fechamentos de vias iniciam com interdições pontuais para a realização da Procissão da Via Sacra nesta segunda-feira. Ao longo da semana, novas alterações no trânsito (detalhadas, abaixo) serão realizadas conforme a programação.
Durante todo o período, equipes estarão mobilizadas com viaturas, motocicletas e patrulhamento a pé, contribuindo para a segurança dos participantes e a fluidez do tráfego. A programação inclui procissões ao longo da semana e a encenação da Via Sacra no Largo Santo Antônio.
Confira a programação e os fechamentos previstos:
Segunda-feira (30/03) – Procissão da Via Sacra – 19h
Saída: Igreja Matriz Auxiliar
Trajeto: Rua 13 de Novembro Rua José Bonifácio Rua Santos Dumont Rua Raul Veiga retorno à Matriz
Interdições pontuais ao longo do trajeto
Terça-feira (31/03) – Procissão das Sete Dores – 18h45
Saída: Rua Marechal Floriano (em frente à Casa do Artesanato)
Trajeto: contramão da Rua Marechal Floriano até o Ancoradouro
Interdições na via e cruzamentos próximos
Quarta-feira (01/04) – Procissão do Fogaréu – 19h30
Saída: Matriz Auxiliar
Trajeto: Rua 13 de Novembro (contramão) Avenida Nossa Senhora da Assunção Praça Porto Rocha Praça Dom Pedro II Rua Jonas Garcia Convento
Interdições ao longo do percurso e preservação de vagas ao lado do Convento
Também estará provisoriamente proibido o estacionamento em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos.
Quinta-feira (02/04) – Missa do Lava-Pés e Procissão – 21h15
Saída: Matriz Auxiliar
Trajeto em direção à Matriz Histórica (contramão)
Interdições e preservação de vagas na Rua 13 de Novembro a partir das 19h
Sexta-feira (03/04) – Procissão do Encontro – 9h
Duas procissões simultâneas com destino à Matriz Auxiliar
Principais vias afetadas: Rua Silva Jardim, Avenida Teixeira e Souza e Rua 13 de Novembro
Interdições ao longo de todo o percurso
Procissão do Senhor Morto – 17h30
Saída: Matriz Auxiliar
Percurso: Avenida Nossa Senhora da Assunção até o retorno próximo à Prefeitura, volta pelo lado oposto, contorna a Praça Porto Rocha e retorna à Matriz Auxiliar
Encenação da Paixão
Montagem das estruturas com controle de trânsito a partir das 6h
Fechamento da via a partir das 17h
O ponto de táxi do Largo Santo Antônio será transferido provisoriamente para o bairro Itajuru
Sábado (04/04) – Procissão do Senhor Ressuscitado – 22h30
Saída: Matriz Auxiliar
Trajeto: Rua José Bonifácio Rua Santos Dumont Rua Raul Veiga retorno à Matriz
Interdições temporárias e preservação de vagas ao longo do percurso a partir das 19h
A Prefeitura orienta que motoristas evitem trafegar ou estacionar nas vias sinalizadas nos horários das procissões. A colaboração da população é fundamental para a organização dos eventos e a segurança de todos.