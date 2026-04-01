Os fechamentos de vias iniciaram-se com interdições pontuais para a realização da Procissão da Via Sacra nesta segunda-feira (30).Reprodução
Saída: Igreja Matriz Auxiliar
Trajeto: Rua 13 de Novembro Rua José Bonifácio Rua Santos Dumont Rua Raul Veiga retorno à Matriz
Interdições pontuais ao longo do trajeto
Saída: Rua Marechal Floriano (em frente à Casa do Artesanato)
Trajeto: contramão da Rua Marechal Floriano até o Ancoradouro
Interdições na via e cruzamentos próximos
Saída: Matriz Auxiliar
Trajeto: Rua 13 de Novembro (contramão) Avenida Nossa Senhora da Assunção Praça Porto Rocha Praça Dom Pedro II Rua Jonas Garcia Convento
Interdições ao longo do percurso e preservação de vagas ao lado do Convento
Também estará provisoriamente proibido o estacionamento em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos.
Saída: Matriz Auxiliar
Trajeto em direção à Matriz Histórica (contramão)
Interdições e preservação de vagas na Rua 13 de Novembro a partir das 19h
Duas procissões simultâneas com destino à Matriz Auxiliar
Principais vias afetadas: Rua Silva Jardim, Avenida Teixeira e Souza e Rua 13 de Novembro
Interdições ao longo de todo o percurso
Saída: Matriz Auxiliar
Percurso: Avenida Nossa Senhora da Assunção até o retorno próximo à Prefeitura, volta pelo lado oposto, contorna a Praça Porto Rocha e retorna à Matriz Auxiliar
Montagem das estruturas com controle de trânsito a partir das 6h
Fechamento da via a partir das 17h
O ponto de táxi do Largo Santo Antônio será transferido provisoriamente para o bairro Itajuru
Saída: Matriz Auxiliar
Trajeto: Rua José Bonifácio Rua Santos Dumont Rua Raul Veiga retorno à Matriz
Interdições temporárias e preservação de vagas ao longo do percurso a partir das 19h
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