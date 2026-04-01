Os fechamentos de vias iniciaram-se com interdições pontuais para a realização da Procissão da Via Sacra nesta segunda-feira (30). - Reprodução

Os fechamentos de vias iniciaram-se com interdições pontuais para a realização da Procissão da Via Sacra nesta segunda-feira (30).Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:44

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio inicia, a partir desta segunda-feira (30), a operação especial de trânsito e ordenamento urbano para a Semana Santa. A ação conta com a participação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com atuação da Guarda Civil Municipal, e da Secretaria de Mobilidade Urbana, com foco nas celebrações religiosas.

Os fechamentos de vias iniciam com interdições pontuais para a realização da Procissão da Via Sacra nesta segunda-feira. Ao longo da semana, novas alterações no trânsito (detalhadas, abaixo) serão realizadas conforme a programação.

Durante todo o período, equipes estarão mobilizadas com viaturas, motocicletas e patrulhamento a pé, contribuindo para a segurança dos participantes e a fluidez do tráfego. A programação inclui procissões ao longo da semana e a encenação da Via Sacra no Largo Santo Antônio.

Confira a programação e os fechamentos previstos:

Segunda-feira (30/03) – Procissão da Via Sacra – 19h

Saída: Igreja Matriz Auxiliar

Trajeto: Rua 13 de Novembro Rua José Bonifácio Rua Santos Dumont Rua Raul Veiga retorno à Matriz

Interdições pontuais ao longo do trajeto

Terça-feira (31/03) – Procissão das Sete Dores – 18h45

Saída: Rua Marechal Floriano (em frente à Casa do Artesanato)

Trajeto: contramão da Rua Marechal Floriano até o Ancoradouro

Interdições na via e cruzamentos próximos

Quarta-feira (01/04) – Procissão do Fogaréu – 19h30

Saída: Matriz Auxiliar

Trajeto: Rua 13 de Novembro (contramão) Avenida Nossa Senhora da Assunção Praça Porto Rocha Praça Dom Pedro II Rua Jonas Garcia Convento

Interdições ao longo do percurso e preservação de vagas ao lado do Convento

Também estará provisoriamente proibido o estacionamento em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos.

Quinta-feira (02/04) – Missa do Lava-Pés e Procissão – 21h15

Saída: Matriz Auxiliar

Trajeto em direção à Matriz Histórica (contramão)

Interdições e preservação de vagas na Rua 13 de Novembro a partir das 19h

Sexta-feira (03/04) – Procissão do Encontro – 9h

Duas procissões simultâneas com destino à Matriz Auxiliar

Principais vias afetadas: Rua Silva Jardim, Avenida Teixeira e Souza e Rua 13 de Novembro

Interdições ao longo de todo o percurso

Procissão do Senhor Morto – 17h30

Saída: Matriz Auxiliar

Percurso: Avenida Nossa Senhora da Assunção até o retorno próximo à Prefeitura, volta pelo lado oposto, contorna a Praça Porto Rocha e retorna à Matriz Auxiliar

Encenação da Paixão

Montagem das estruturas com controle de trânsito a partir das 6h

Fechamento da via a partir das 17h

O ponto de táxi do Largo Santo Antônio será transferido provisoriamente para o bairro Itajuru

Sábado (04/04) – Procissão do Senhor Ressuscitado – 22h30

Saída: Matriz Auxiliar

Trajeto: Rua José Bonifácio Rua Santos Dumont Rua Raul Veiga retorno à Matriz

Interdições temporárias e preservação de vagas ao longo do percurso a partir das 19h

A Prefeitura orienta que motoristas evitem trafegar ou estacionar nas vias sinalizadas nos horários das procissões. A colaboração da população é fundamental para a organização dos eventos e a segurança de todos.