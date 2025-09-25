O Disque Denúncia pede informações sobre acusado de tentativa de feminicídio e tortura, contra criança de 3 anosDivulgação
O caso está sendo investigado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).
Polícia busca suspeito de agredir criança de três anos em Cachoeira de Macacu
Amigos e familiares informaram que ela já saiu da UTI e segue em recuperação.
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu anuncia concurso para professores
São 18 vagas imediatas com remuneração que chega a R$ 2.971,78
Cachoeiras de Macacu é a primeira parada do Festival 'Enel com Você' de cultura, serviços e cidadania
Com shows de Marvvila e Ferrugem, primeira parada acontece dia 31 de agosto em Cachoeiras de Macacu
Sebrae promove oficinas gratuitas para empreendedores em Cachoeiras de Macacu
Programação contempla duas oficinas com turmas em Papucaia e no Centro da cidade, sempre em formato presencial e com vagas limitadas
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu comemora resultados da ExpoPapucaia 2025
Com o tema "A força que brota da terra" evento teve extensa programação cultural e religiosa
Polícia Civil prende homem foragido por crime contra criança em Cachoeiras de Macacu
Pai da vítima seria conhecido do acusado
