Um homem identificado como Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, de 33 anos, e filho do Secretário de Esportes da cidade de Cachoeiras de Macacu, está foragido após agredir uma criança de três anos.
A menina, que é filha da namorada dele, teve traumatismo craniano e foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Antes de ir para o hospital, ela chegou a ser atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida.
O Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto de Linneker. Quem tiver informações que ajude a localizá-lo deve entrar em contato pelo número (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.
Segundo a Polícia Civil, logo após tomar conhecimento do caso, os agentes fizeram buscas e diligências que resultaram na coleta de provas substanciais, permitindo o indiciamento do criminoso. Ele foi indiciado pelos crimes de tortura e tentativa de feminicídio. Paralelamente, foi instaurado um inquérito para apurar a conduta da mãe. Amigos e familiares informaram que ela já saiu da UTI e segue em recuperação.

O caso está sendo investigado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). 
a Justiça decretou prisão preventiva do padrasto por tentativa de feminicídio e tortura, mas o suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades.
