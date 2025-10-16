Espetáculos teatrais, contação de histórias e lançamentos literários estão na programação - Divulgação

Publicado 16/10/2025 17:37

De 21 a 23 de outubro, a Praça Manoel Diz Martinez, em Cachoeiras de Macacu, será o palco do Festival Literário Energia para Ler, que promete agitar a cidade com uma programação gratuita e diversificada voltada à literatura, à cultura e à educação. Na cidade, os artistas locais terão destaque especial, participando ativamente das atividades e reforçando a importância da arte como ferramenta de transformação social.

“Cada cidade por onde passamos tem sua própria energia, mas em Cachoeiras de Macacu o destaque vai para os artistas locais, que estarão presentes e integrados à programação. Esse intercâmbio entre os grupos da cidade e as atrações do festival fortalece a identidade cultural e faz com que o público se reconheça nas apresentações”, destaca a produtora do evento, Cristina Bastos.

O primeiro dia de festival, terça-feira (21), começa com as atividades Energia para Despertar e Energia para Brincar, que abrem a programação com música, movimento e diversão para o público infantil. A contadora de histórias Letícia Prado, da Agitação Festas, conduz o início das manhãs com brincadeiras de infância e histórias encantadas, despertando o interesse das crianças pela arte e pela imaginação. O dia segue com espetáculos teatrais, como As Aventuras de Branca de Neve e O Macaco e o Jacaré, além de apresentações culturais e do lançamento literário do livro “O Rebuliço do Bicho Esquisito”, de Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, obra recentemente apresentada na Bienal do Livro. À tarde, o público poderá curtir o Happy Hour Luzes da Cidade, com o Léo Matagal.

Já na quarta (22), o destaque fica por conta do tradicional Café, bolo e história, com a escritora Cris Martins, seguido de uma manhã cheia de arte e música. O público infantil se encantará com o espetáculo As Aventuras de Toy Story e o musical da Agitação, que promete envolver toda a família com canções nostálgicas e interativas. As apresentações do grupo Lona na Lua, do projeto Dindondaw e o Café Literário com a Academia Cachoeirense de Letras celebram a cultura local. Encerrando o dia, o Simpósio de Cultura e Educação “Todos por uma Cidade Leitora”, com os professores e produtores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, trará uma reflexão sobre o papel da leitura na formação cidadã, com homenagem ao patrono Paschoal Guida.

O simpósio e o lançamento literário também prometem marcar esta edição. Sobre o livro “O Rebuliço do Bicho Esquisito”, os autores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo explicam que a obra nasceu com o propósito de aproximar as crianças da poesia de maneira lúdica e encantadora. “Essa obra nasceu do desejo de aproximar as crianças da poesia, oferecendo uma leitura divertida, rítmica e repleta de imaginação. É uma aventura em versos que desperta o encanto pela leitura e pela musicalidade das palavras”, afirmam os autores.

Eles também ressaltam a importância do simpósio como parte do processo de formação leitora. “O simpósio nasce da ideia de unir forças para transformar Cachoeiras de Macacu em uma cidade leitora, onde a educação e a cultura caminham juntas. A leitura é a base de todo conhecimento e, quando compartilhada, se transforma em ferramenta de inclusão e cidadania”, completam Valadares e Lobo.

O último dia será de celebração e integração. A programação inclui o Energia para Celebrar, apresentações da Banda Marcial, do projeto Din-Down-Down, da Companhia Palavra Andante e da Banda Musical Lona na Lua, além de muita dança e performances artísticas. À tarde, o destaque será o Conexão Jovem e as apresentações de talentos locais, como o curso de violão da Escola Profissionalizante Sara Bulcão e o grupo Afro Folia, que trazem o protagonismo dos artistas cachoeirenses. O encerramento será com o Happy Hour Musical, comandado por Marcelo Pimentel.

Responsável pela programação infantil, Letícia Prado, da Agitação Festas, reforça o papel do festival na formação das novas gerações:

“As crianças de Cachoeiras de Macacu vão viver momentos inesquecíveis. Nosso trabalho é despertar nelas o prazer de brincar, imaginar e se expressar por meio da arte. Cada história contada é uma semente plantada para um futuro mais criativo e humano”, destaca a contadora de histórias.

O Festival Literário Energia para Ler é uma realização da Motivos Produções, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e da Enel. “O Festival Energia para Ler demonstra a relevância da cultura e da formação de leitores. Para a Enel, participar dessa iniciativa é fortalecer laços com a comunidade e incentivar o acesso democrático à leitura e às artes, especialmente para crianças e jovens. Investir em conhecimento é apostar no futuro e na coletividade”, afirma Hélio Muniz, diretor de Comunicação da Enel no Brasil.