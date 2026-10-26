Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.033 votos, correspondentes a 50,81% dos votos válidos, enquanto Lula (PT), reeleito presidente da República, obteve 3.905 votos, ou 49,19%. - Senado Notícias

Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.033 votos, correspondentes a 50,81% dos votos válidos, enquanto Lula (PT), reeleito presidente da República, obteve 3.905 votos, ou 49,19%.Senado Notícias

Publicado 26/10/2026 14:24



A disputa presidencial em Cachoeiras de Macacu terminou com Flávio Bolsonaro recebendo 58,97% dos votos válidos no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (25). O candidato somou 20.976 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente da República, obteve 14.596 votos, equivalentes a 41,03%. A diferença entre os dois foi de 6.380 votos, segundo os dados da apuração eleitoral.

Cachoeiras de Macacu tinha 46.720 eleitores aptos a votar no segundo turno. Ao todo, 36.684 compareceram às urnas, o equivalente a 78,52% do eleitorado. A abstenção foi de 10.036 eleitores, ou 21,48%. A apuração registrou ainda 426 votos em branco (1,16%) e 686 nulos (1,87%). Ao todo, foram contabilizados 35.572 votos válidos.

Lula amplia mais a votação

Na primeira etapa da eleição, realizada em 4 de outubro, Flávio também havia sido o candidato mais votado no município, com 20.791 votos. Lula recebeu 11.917 votos. Na comparação entre as duas votações, Flávio ampliou sua votação em 185 votos, enquanto Lula teve um aumento de 2.679 votos. No segundo turno, Flávio terminou com 58,97% dos votos válidos, contra 41,03% do adversário.





Derrota no cenário estadual e vitória no nacional

Flávio Bolsonaro foi o mais votado em 74 dos 92 municípios do Rio de Janeiro e venceu também no resultado estadual, com 53,10% dos votos válidos, contra 46,90% do petista.





No cenário nacional, em virada histórica , o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.







