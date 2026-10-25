Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da RepúblicaReginaldo Pimenta / Agência O DIA
Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005.
Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.
Quem é Lula
Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.
Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.
Plano de governo
Entre as propostas estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim da escala 6x1 e a manutenção da política de valorização do salário mínimo. O programa também prevê ampliar o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, além de utilizar imóveis e terrenos da União para projetos habitacionais.
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