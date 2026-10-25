Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da RepúblicaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 25/10/2026 21:11

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, neste domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.





Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005. Leia mais! STF prorroga votação por duas horas em todo o país Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005.

O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.



Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.

Quem é Lula

Nascido em Garanhuns (PE), mudou-se ainda criança com a família para o litoral de São Paulo e, posteriormente, para a capital paulista. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma fábrica e, depois, formou-se como torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).



Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.



Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.

Plano de governo

Em seu plano de governo, Lula combina continuidade de programas sociais e econômicos do atual governo com novas propostas em trabalho, segurança, indústria, tecnologia, saúde, educação e meio ambiente, tendo como eixos a redução das desigualdades, o fortalecimento do Estado e a soberania nacional.



Entre as propostas estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim da escala 6x1 e a manutenção da política de valorização do salário mínimo. O programa também prevê ampliar o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, além de utilizar imóveis e terrenos da União para projetos habitacionais.