Felipe Neto curtiu banho de piscina após resultado da apuração - Reprodução/Instagram

Felipe Neto curtiu banho de piscina após resultado da apuração Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2026 23:22

fotogaleria

Chico Buarque acompanhou a apuração ao lado dos familiares e da ex-mulher, Marieta Severo. A atriz vibrou com a confirmação do quarto mandato do ex-metalúrgico. Já Luísa Sonza comemorou junto de membros de sua equipe, enquanto Pabllo Vittar abriu uma garrafa de champanhe para brindar o resultado.

Maisa compartilhou um vídeo do momento da divulgação do resultado. "Brilhou", escreveu em referência à estrela símbolo do partido de Lula. José de Abreu, que integra o elenco da novela "Por Você", da TV Globo, usou o X, antigo Twitter, para comentar a eleições. "A luta contra o fascismo funcionou. Lula presidente do Brasil! Obrigado por tudo!", agradeceu.



Felipe Neto celebrou o momento em um banho de piscina. "Que o grito de felicidade seja ouvido em toda essa nação!!!", afirmou. Marina Sena publicou uma imagem do último ato de campanha de Lula. "Ninguém para um povo unido que escolheu eleger o maior presidente da história desse país!!! Que campanha!!!! Que campanha!!!! Obrigada, Lula". Ex-namorado da cantora, Juliano Floss também comemorou nas redes sociais. "Vencemos, acordamos. Ninguém para um povo unido, ninguém. Lula, você é gigante", disse.

Apoiador de Flávio Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia lamentou a derrota do candidato do PL. "Lula venceu as eleições! Deus tenha misericórdia do Brasil", lastimou. Mara Maravilha repostou um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira criticando a prorrogação do horário de votação. "Quem perde é o Brasil", declarou a apresentadora.



Como foi a votação?

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, neste domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber 62 milhões de votos. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.

No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada. Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.