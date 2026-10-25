Felipe Neto curtiu banho de piscina após resultado da apuração Reprodução/Instagram
Famosos comentam resultado do segundo turno das eleições
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu a reeleição em disputa contra Flávio Bolsonaro (PT) neste domingo (25)
Famosos comentam resultado do segundo turno das eleições
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu a reeleição em disputa contra Flávio Bolsonaro (PT) neste domingo (25)
Imprensa internacional destaca vitória histórica de Lula
Jornais como The New York Times, The Guardian, El País, Der Spiegel, Clarín e outros ao redor do mundo noticiaram a reeleição do petista
Lula promete fazer 'melhor mandato' da história do Brasil
Presidente agradeceu a jovens e idosos, defendeu regulação das plataformas digitais e anunciou prioridades para o próximo mandato, como educação e segurança pública
Nunes Marques diz ter ligado para candidatos para confirmar resultado
Presidente do TSE elogiou Flávio Bolsonaro (PL) pela primeira eleição e reconheceu a expressiva vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio diz que vai pedir anulação da eleição após derrota: 'Inexplicável'
Senador recebeu 48,23% dos votos válidos; Lula obteve 51,77%
Lula vence Flávio na capital e vira resultado do primeiro turno
Petista recebeu 1,89 milhão de votos e terminou com 51,54% dos válidos; candidato do PL teve 48,46%. Abstenção caiu de 26,12% para 22,97%
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