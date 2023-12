DP de Cambuci-RJ - Arquivo

Publicado 22/12/2023 08:06 | Atualizado 22/12/2023 08:11

Cambuci- A manhã de quinta-feira (21) no Bairro Miguelito, na Rua Manoel Salles, em Cambuci, Região Noroeste do Estado do Rio, foi violenta: aos 41 anos de idade, um homem conhecido como Shrek, ( famoso personagem do cinema), levou 02 tiros no pescoço e mesmo socorrido pelos bombeiros, do grupamento militar local, no Hospital Moacyr Gomes de Azevedo a vítima faleceu.

O caso está registrado na 142 DP, (Cambuci), sendo dois os suspeitos pelo homicídio.