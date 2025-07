Thiago Rangel é de Campos, mas tem se empenhado em defesa dos interesses do norte/noroeste fluminense - Foto Divulgação

Thiago Rangel é de Campos, mas tem se empenhado em defesa dos interesses do norte/noroeste fluminense Foto Divulgação

Publicado 24/07/2025 16:52

Campos/Região - Quatro emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 (LDO/2026) apresentadas pelo deputado estadual Thiago Rangel (Avante) visam garantir investimentos importantes para as regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ele solicita prioridade na aplicação de recursos nas áreas da educação, saúde, desenvolvimento territorial e lazer.

O parlamentar é de Campos dos Goytacazes; porém, se empenha por todo o interior do Rio: “Ano após ano, no exercício do meu mandato, dou prioridade aos investimentos na região, que eu sei que tem um potencial enorme e, para que esse potencial seja aproveitado, é necessária a aplicação de recursos nessas localidades”, afirma.

Em uma das emendas, Thiago pede a ampliação do ensino superior à distância (EAD) nas duas regiões; a justificativa é reduzir as desigualdades educacionais. A ampliação da meta de pavimentação nas rodovias estaduais do norte/noroeste também está entre as solicitações:

“Acreditamos que a melhora das rodovias facilitará o transporte de bens e serviços, aumentará a segurança nas estradas e beneficiará diretamente a qualidade de vida da população”.

Implementação de um Hospital Estadual de Oncologia em Campos é outra proposta do parlamentar: “A região enfrenta um déficit de centros especializados, forçando os pacientes a se deslocarem para a cidade do Rio de Janeiro, o que prejudica a continuidade do tratamento e eleva a mortalidade”. Thiago entende que Campos tem a infraestrutura necessária para abrigar o hospital.

FOCO NO LAZER - “A presença de instituições de ensino, como a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e Universidade Federal Fluminense (Uff), permitirá a integração do hospital a programas de ensino e pesquisa, fortalecendo a formação de novos profissionais e a inovação em oncologia”, justifica o deputado que também contempla demandas de lazer com emendas.

Ele solicita a reforma ou a construção de novas quadras poliesportivas nos municípios da região: “Não podemos deixar de pensar no bem-estar da população do interior. Espaços como as quadras esportivas são essenciais para a prática de atividades físicas e o combate ao sedentarismo. Essas quadras também contribuem para o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens, oferecendo um ambiente para aprendizado de valores como disciplina e trabalho em equipe”.

Todas as emendas à LDO já foram aprovadas pela Comissão de Orçamento e pelo plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no final de junho. A Lei 10.899/25, que define as LDOs do estado para 2026, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada em edição extra do Diário Oficial da última terça-feira (22).