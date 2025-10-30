Além do plantio de mudas das diversas espécies, são feitas substituições das que não vingaram, em vários locais - Foto Divulgação

Publicado 30/10/2025 16:22

Campos - Com plantio mudas de espécies nativas e de ipê roxo, adaptadas ao ambiente urbano, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ), promove a arborização o embelezamento das principais vias do município. A iniciativa faz parte do Projeto Vias Verdes, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Uma das propostas é substituir mudas que não resistiram após o plantio realizado pelas equipes da secretaria. As atividades tiveram início no Trevo das Praias (BR-356, Campos/São João da Barra) e na Avenida Alberto Lamego, onde acontecem reposição, de acordo com o planejamento técnico do projeto.

“A substituição está sendo feita com mudas de espécies nativas e de ipê roxo, adaptadas ao ambiente urbano, garantindo melhor desenvolvimento e resistência das plantas”, explica a secretaria contabilizando que, no trecho, 25 mudas já foram plantadas.

De acordo com o cronograma, as próximas etapas do trabalho incluirão a avaliação de outros trechos já contemplados pelo Vias Verdes (que é classificado como uma atividade contínua), para identificar eventuais reposições e garantir que todas as áreas recebam o acompanhamento adequado.

“Além do plantio, é feito o acompanhamento do crescimento das mudas e feita as substituições, quando necessárias, assegurando que o investimento ambiental traga resultados duradouros para a cidade”, ratifica a secretaria acentuando que a ação faz parte do compromisso em manter os espaços públicos arborizados.