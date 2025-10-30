Além do plantio de mudas das diversas espécies, são feitas substituições das que não vingaram, em vários locais Foto Divulgação
"Vias Verdes" planta mudas e substitui as que não resistiram à plantação
Objetivo do projeto é promover a arborização urbana e o embelezamento das principais ruas e avenidas cidade
Valor dos servidores da Assistência Social é ressaltado durante café da manhã
Iniciativa do secretário Rodrigo Carvalho foi, também, para agradecer pelo trabalho realizado pelas equipes da secretaria
Semana Interna no Heliporto Farol de São Tomé previne contra acidentes
Programação foi aberta nessa segunda-feira será encerrada na sexta, com palestras, ginástica laboral e treinamentos
Acordo entre Inea e Caruara desenvolve projetos focados em educação ambiental
Intercâmbio é voltado para a população dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, no norte fluminense
Refis 2025 garante a contribuintes 100% de descontos para o pagamento à vista
Programa entra em vigor dia primeiro e oferece melhores condições para regularização das dívidas com a prefeitura
Presidente da ACL expõe, em "Poesia Simulada", lirismo em linha irônica
Focado na transformação da linguagem das fake news em matéria poética, livro será lançado no próximo dia 11, em Campos
