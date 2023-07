São Sebastião do Paraíba recebe projeto social - Reprodução Redes Sociais

São Sebastião do Paraíba recebe projeto socialReprodução Redes Sociais

Publicado 04/07/2023 16:53

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social estará em São Sebastião do Paraíba com o projeto "SUAS EM CASA" nesta quarta-feira, dia 5 de julho. O objetivo do projeto é facilitar o morador do distrito, trazendo para ainda mais perto de sua casa atendimentos e orientações sobre os serviços e benefícios de proteção social básica e proteção social especial.



Também são ofertadas fichas de inscrição para participação nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Quem desejar também poderá solicitar a inscrição junto ao Cadastro Único neste atendimento.



Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (22) 2555-4855 ou pelo WhatsApp da Secretaria (22) 981085576.