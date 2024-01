Foram feitas ações de bloqueio e eliminação de focos suspeitos ou confirmados da doença - Reprodução Redes Sociais

Foram feitas ações de bloqueio e eliminação de focos suspeitos ou confirmados da doençaReprodução Redes Sociais

Publicado 23/01/2024 16:13

No último sábado (20), a Secretaria de Saúde de Cantagalo realizou ações contra a dengue em toda a área da Unidade ESF Djalma Dantas de Gusmão. A ação foi feita entre os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate de Endemias (ACE) e tiveram como objetivo prevenir a doença, oferecendo orientações aos moradores em visitas domiciliares, com distribuição de material informativo e educativo.

Também foram feitas ações de bloqueio e eliminação de focos suspeitos ou confirmados da doença, com uma equipe própria de agentes de combate a endemias.

Há na segunda-feira (22), a ação de combate a denguefoi realizada na área da Unidade ESF Alto São José, pelos Agentes de Combate a Endemias.

A secretaria de saúde informou que, além das ações rotineiras, é preciso que a população reforce os cuidados essenciais para a diminuição e o combate do Aedes Aegypti e Aedes Albopcitus.

Checklist de 10 minutos para vistoria de imóvel contra o mosquito da dengue:



-retire galhos e folhas das calhas

-guarde garrafas com a boca viradas para baixo

-faça a manutenção de piscinas

-guarde pneus em locais cobertos

-mantenha lajes sempre limpas

-tampe tonéis e caixas d'água

-preencha pratinhos de plantas com areia e lave-os uma vez por semana

-mantenha os ralos sempre limpos e com telas de proteção

-estique bem as lonas de proteção para evitar acúmulo de água

-feche bem os sacos de lixo e coloque-os longe do alcance de animais

-limpe bandejas de geladeiras e ares-condicionados

-cheque se há acúmulo de água em outros objetos