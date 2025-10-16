Vacinação Reprodução
Cantagalo terá dia "D" da multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado, 18
Ação ocorrerá em todas as as Unidades da Estratégia de Saúde da Família e no SubPosto do Bairro Novo Horizonte, das 8h às 16h.
Sebrae promove oficina para empreendedores em Euclidelândia
Evento visa ensinar técnicas práticas e estratégias eficazes para potencializar resultados e negócios
Cantagalo prepara festa para celebrar 211 anos com três dias de atrações
Expectativa é que o evento fortaleça o sentimento de pertencimento e envolva diversos segmentos da sociedade
Cantagalo promove grande campanha de doação de sangue
Evento também cadastrou potenciais doadores de medula óssea
Cantagalo promove corrida kids no dia 30 de agosto
Evento esportivo é aberto para crianças de 2 a 17 anos
Cantagalo tem semana de vacinação contra a Influenza
Confira dias e horários de oferta do imunizante
