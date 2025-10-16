Vacinação - Reprodução

Publicado 16/10/2025 18:36

A Prefeitura de Cantagalo realizará, no próximo sábado (18), o dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação 2025 – que tem o objetivo de atualizar a caderneta incompleta ou em atraso de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias). A ação ocorrerá em todas as as Unidades da Estratégia de Saúde da Família e no SubPosto do Bairro Novo Horizonte, das 8h às 16h.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Todas as vacinas, que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI), são seguras e estão registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).