Várias atrações para a criançada estão programadas na Praça Frei Balthasar, a partir das 14h - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 10/10/2023 17:46 | Atualizado 10/10/2023 18:21

Carapebus – As crianças de todo o município terão festa pelo seu dia, na próxima quinta-feira (12), em Carapebus, por iniciativa do governo municipal; será na Praça Frei Balthasar, no centro da cidade, a partir das 14 horas, com várias atrações.

A organização é das secretarias de Cultura, Turismo e Esporte, que programaram praça de alimentação e hidratação; área kids; sorteio de brindes e bicicletas; Trenzinho da Alegria; show infantil com super-heróis; exibição do filme “O Gato de Botas 2”.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), para quem mora em localidade distante será disponibilizado transporte gratuito, definido em rotas, por meio da secretaria de Educação e Coordenadoria de Transporte Escolar.

Os ônibus sairão, a partir das 14h, das localidades de Ingazeira; Capelinha; Barro Vermelho e Ubás; Santa Edwiges; Novo Horizonte; São Domingos e Lameiros; Ubás; Fundão e Rodagem; Morrinhos; Botafoguinho e Barreiros. O atendimento a moradores de Itaquira, Sacarrão e Laranjal será através de Kombi.