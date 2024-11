Cardoso Moreira está localizado ao norte do Estado do Rio e tem cerca de 13 mil habitante - Foto Divulgação

Cardoso Moreira está localizado ao norte do Estado do Rio e tem cerca de 13 mil habitante Foto Divulgação

Publicado 27/11/2024 18:18 | Atualizado 27/11/2024 18:24

Cardoso Moreira – Com a realização da Feira de Artesanato Mãos e Artes (na Rua Antônio Ferreira de Medeiros, em frente à Praça Ibrahim Assed), o governo de Cardoso Moreira, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, abre, no próximo sábado (30), as comemoração pelos 35 anos de emancipação político-administrativa do município.

Conhecida como “Cidade Carinho”, Cardoso tem cerca de 10 mil habitantes e 522.596 quilômetros quadrados de extensão territorial. É administrada por Geane Vincler (União Brasil), reeleita nas eleições de seis de outubro. A Feira tem início previsto para as 18h.

Haverá exposição de trabalhos manuais feitos por artesãos locais, destacando a criatividade e o talento do cardosense. A programação segue, às 19h, com missa em ação de graças na Igreja Matriz de São José, reunindo fiéis para reflexão e gratidão pelas conquistas da cidade ao longo dos anos.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o ponto alto da data será o show da dupla Sávio e Henrico, que se apresentará, a partir das 21h, na Praça Ibrahim Assed. “A data é uma oportunidade para relembrar as transformações que marcaram a história de Cardoso Moreira”, sugere a Secom.

A secretaria realça que a programação foi planejada com muito carinho para proporcionar momentos de alegria, fé e integração entre os moradores: “Cardoso Moreira convida a todos para participar das comemorações e celebrar os 35 anos da cidade, reafirmando o orgulho e o compromisso com o futuro”, reforça.