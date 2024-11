Geane Vincler se reuniu com Otávio Barreto, assessor da presidência da Fecomércio-RJ - Foto Divulgação

Publicado 03/11/2024 20:36

Cardoso Moreira – O Natal Luz Sesc (Serviço Social do Comércio) - Cidade Carinho está garantido em Cardoso Moreira (RJ), com uma programação especial de 45 dias. A iniciativa da prefeita Geane Vincler foi articulada no final da semana, após agenda na cidade do Rio de Janeiro.

Geane definiu novos eventos para Cardoso em 2024 e 2025. Sexta-feira (1), a prefeita se reuniu, no Rio de Janeiro, com Otávio Barreto, assessor da presidência da Federação do Comércio (Fecomércio-RJ), buscando fortalecer parcerias. O Natal Luz Sesc é a primeira delas.

Além da presença do Papai Noel, a programação consta de cantatas, shows de artistas locais, e decorações temáticas que prometem encantar famílias e visitantes. Também está confirmada a realização do Festival Sesc de Inverno para 2025, envolvendo shows nacionais, visando fomentar o turismo, aquecer a economia local e contribuir para empregabilidade no período.

A prefeita diz acreditar que as iniciativas possam fortalecer a cidade e proporcionar momentos de alegria e cultura para todos: “Essas atividades refletem nosso empenho em trazer o melhor para Cardoso Moreira, tanto para o desenvolvimento econômico do município quanto para a valorização turística de nossa cidade,” enfatiza.

A importância do apoio do presidente da Fecomércio-RJ foi ressaltado por Geane: “Essas ações só são possíveis graças à dedicação e ao compromisso do presidente Antonio Florencio de Queiroz com o bem-estar e desenvolvimento de nosso município”.

Na mesma pauta, a prefeita incluiu medidas com foco na saúde da população.

Unidade Móvel do Sesc Saúde Mulher, com oferta de exames de mamografia gratuitos, está entre as prioridades, buscando garantir o cuidado com a saúde feminina: “Vale destacar que o Mamógrafo Móvel do Sesc já esteve em Cardoso Moreira anteriormente, onde mais de 500 mamografias foram realizadas”, lembra a prefeita.