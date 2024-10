Geane Vincler comemora ao lado da vice Neriete Navarro, dedicando a vitória à população - Foto Divulgação

Publicado 06/10/2024 20:41

Cardoso Moreira - "Estou extremamente feliz e grata pelo resultado expressivo que obtivemos. Isso reflete a confiança que a população de Cardoso Moreira deposita em nosso trabalho”, avalia a prefeita de Cardoso Moreira (RJ), Geane Vincler, reeleita com 7.262 votos válidos (68,33%), tendo como vice Neriete Navarro. Ela considera que foi uma grande vitória do povo.

“Avançamos juntos. É um sinal claro de que o caminho que escolhemos está alinhado com as necessidades e desejos da nossa população”, afirma Geane antecipando que nos primeiros dias, reunirá sua equipe para traçar um plano de ação emergencial, priorizando a continuidade dos projetos já em andamento e a criação de novas iniciativas que atendam às demandas da população.

A prefeita atribui sua vitória à própria popularidade,somada ao prestígio junto à população do seu grupo político e à aprovação do governo: "Acredito que todos esses fatores contribuíram de forma significativa para o nosso sucesso. A popularidade construída ao longo dos anos, o prestígio que nosso grupo político tem junto à população e a aprovação da gestão foram fundamentais”.

No entanto, Geane ressalta que mais importante é a conexão criada com os cidadãos e o reconhecimento do seu compromisso em trabalhar por Cardoso Moreira. Quanto à possível mágoa em relação aos adversários, a prefeita assegura que não guarda nenhuma: "Acredito que a política deve ser um espaço de diálogo e respeito. Cada um tem sua visão e proposta para a cidade, e o importante é que a população possa fazer sua escolha”.

“Estou disposta a trabalhar pelo bem comum, assim como foi nos últimos quatro anos. Trabalhamos para construir uma cidade boa para todos, inclusive para aqueles que pensam diferente". A reeleita realça que os cardosenses podem esperar uma administração ainda mais engajada e comprometida com a transformação da cidade.

“Nosso foco será na melhoria da qualidade de vida, na educação, saúde, infraestrutura e na valorização dos nossos servidores. Continuaremos a ouvir a população e a priorizar suas necessidades". Sobre o secretariado, Geane relata que avaliará cuidadosamente a equipe que a acompanhará: “É fundamental ter pessoas comprometidas e capacitadas ao meu lado, mas também acredito que a continuidade é importante em muitos setores”, sinaliza.

COLABORAÇÃO - Embora evite citar nomes, a prefeita adianta: “Buscarei manter a equipe que tem demonstrado resultados, ao mesmo tempo que trarei novas vozes e perspectivas para enriquecer nosso trabalho”. Ela fala também como será o relacionamento com os vereadores adversários.

O objetivo revelado por Geane é construir um relacionamento de respeito e diálogo com todos os vereadores, independentemente de suas posições políticas: “Acredito que podemos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento de Cardoso Moreira. Estou disposta a ouvir e buscar soluções que beneficiem a população, e isso só é possível por meio da colaboração".

Justificando a afirmação de que não guarda mágoa, Geane declara que algumas propostas feitas por seus adversários podem complementar suas ideias e garantir melhorias para a cidade: “Estou aberta a analisar e considerar aquelas que forem viáveis e que realmente atendam às necessidades da população. O que importa é o bem de Cardoso Moreira".

Demonstrando gratidão, Geane Vincler dedica a vitória à população e todos que apoiaram sua campanha: “Nós trabalhamos muito e tínhamos a esperança em um resultado positivo e com essa magnitude, algo que se confirmou nas urnas. Dedico essa conquista a todos que acreditaram em nosso projeto, aos meus colaboradores, à minha família e, principalmente, à população de Cardoso Moreira".

VEREADORES - Foram eleitos para o Legislativo: Jô do Pires (União), Nildinho Motos (Solidariedade), Danilo Cozendey (Republicanos), Edinho de Mattos (PP), Alexandre Papaleos (União), Valquirio Jóia (PDT), Leno Moraes (PP), Lilinho da Oficina (republicanos), Seginho Maia (PL).