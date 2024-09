A Sinfônica Mariuccia Iacovino é composta por músicos na faixa etária de 10 a 19 anos - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 10/09/2024 12:33

Cardoso Moreira – Cumprindo calendário da Turnê Orquestrando a Vida 2024 – que será concluída dia 16 de outubro, no Theatro Municipal de Niterói -, a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino se apresenta na próxima quinta-feira (12) em Cardoso Moreira, na Igreja Batista Central, com entrada franca. O início está previsto para 20h, com programa de música sacra.

A Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino foi formada em 1995, pela Organização não governamental (Ong) Orquestrando a Vida, em Campos dos Goytacazes (RJ). A direção geral é do maestro Jony William Villela Vianna; Hodyllon Martins, o coordenador artístico; tendo na regência o maestro Brian Fleming. A firmação é com músicos na faixa etária de 10 a 19 anos, provenientes de áreas de risco social.

A realização da turnê é do Instituto Dell’Arte. Envolve a Enel; Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; produção da Dellarte; e apoio da Athena Capital e Orquestrando a Vida, que foi fundado pelo maestro Jony William, há 29 anos nos moldes do “El Sistema” venezuelano.

De acordo com a assessoria, o objetivo do projeto é promover o aprendizado musical e a prática artística, “garantindo aos jovens envolvidos uma nova perspectiva de vida com a inclusão social, o desenvolvimento artístico-musical e a formação do caráter, com ações que visam ocupar o tempo, encorajando, motivando ao estudo e preparando para o mercado de trabalho”.

Quanto à Sinfônica Mariuccia Iacovino, a assessoria lembra que, em 2011, sob a regência do maestro Gustavo Dudamel, a orquestra abriu as comemorações dos 102 anos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, realizando um concerto em homenagem ao maestro José Antonio Abreu, fundador do “El Sistema” e da Orquestra Simón Bolívar.

“Neste mesmo ano, os músicos de Campos dos Goytacazes participaram de uma turnê pelos Estados Unidos, encerrada com uma apresentação no Carnegie Hall, em Nova Iorque”, assinala a assessoria acentuando apresentação para o Papa Francisco, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, na Praia de Copacabana; três edições da campanha Criança Esperança; além de diversas turnês internacionais.