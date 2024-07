Com 99 metros de comprimento, a nova ponte liga a BR-356 ao Bairro das Palmeiras - Foto Divulgação

Publicado 08/07/2024 13:17 | Atualizado 08/07/2024 13:29

Cardoso Moreira – A parceria entre os governos municipal e estadual facilita, com mais segurança, a ligação entre a BR-356 e o Bairro das Palmeiras, um dos mais importantes de Cardoso Moreira, na região norte do Estado do Rui de Janeiro, por meio da antiga Ponte de Ferro.

Totalmente reestruturada (um investimento de R$ 5,7 milhões), a ponte (sobre o Rio Muriaé) já vinha sendo novamente utilizada há cerra de um mês e foi oficialmente liberada, com o nome de “Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias”, no último dia quatro, tendo a presença do governador Cláudio Castro. Na opinião da prefeita Geane Vincler, acaba de ser realizado um sonho de mais de 30 anos da população.

"Estou orgulhosa. Esta ponte não apenas representa um avanço na infraestrutura, mas também é um símbolo do compromisso com o progresso e a qualidade de vida de nossa população", destacou a prefeita, durante a solenidade, pontuada por ela como um marco histórico.

Com a nova estrutura, a ponte, de 99 metros de comprimento, passa a contar com pista para automóveis; passarela para pedestres; e iluminação de LED composta por 30 lâmpadas de 50 watts. É considerada, a partir de agora, crucial durante os períodos de cheias do Rio Muriaé, por proporcionar um acesso essencial ao município.

Geane Vincler lembrou que, “anteriormente, os antigos acessos ficavam inundados durante enchentes, deixando a até então única ponte da cidade, a Dr. Salo Brand, isolada”. A prefeita ressaltou que a obra tem um significado especial, não apenas pela infraestrutura modernizada, mas também pela homenagem prestada ao Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias.

O homenageado foi renomado dentista e o primeiro vice-prefeito de Cardoso Moreira; tendo desempenhado papel classificado como crucial no desenvolvimento do município. “Sua participação ativa no Movimento Emancipacionista contribuiu significativamente para o progresso da região”, pontuou a prefeita. Também participaram da inauguração o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar e várias outras autoridades.