Iniciada sexta-feira, a programação reúne comerciantes e microempreendedores individuais Foto Divulgação

Publicado 22/05/2024 13:46 | Atualizado 22/05/2024 13:47

Cardoso Moreira – Focado no fortalecimento do empreendedorismo local, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está realizando a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), com apoio do governo municipal, em Cardoso Moreira (RJ).

O evento teve início segunda-feira (20), com programação, a partir das 19h, que vai até sexta-feira (24), com palestra sobre os temas “Fluxo de Caixa”, “Como se tornar MEI”, “Aumente suas vendas com o WhatsApp Business” e “Organize suas ideias e planeje a abertura de uma empresa”, além da oficina “Como aumentar suas vendas”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da prefeitura aponta que comerciantes e microempreendedores individuais estão tendo oportunidade de participar de palestras inspiradoras e informativas sobre temas essenciais para o sucesso dos negócios.

“Este é o momento ideal para adquirir novos conhecimentos, trocar experiências e fortalecer a economia da nossa cidade”, pontua a Secom reforçando que a oportunidade é de crescimento e desenvolvimento.