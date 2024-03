Geane Vincler reafirma que aprovação é reflexo de uma gestão responsável e com equilíbrio fiscal - Foto Assessoria

Publicado 22/03/2024 14:19

Cardoso Moreira – Confirmando decisão unânime do Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em sessão plenária realizada no dia três de janeiro deste ano, a Câmara Municipal de Cardoso Moreira aprovou, nessa quinta-feira (21), por unanimidade, as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2022.

Da mesma forma que o parecer do TCE, a avaliação do Legislativo resume que, entre outros pontos, o governo de Cardoso Moreira respeitou o investimento mínimo na manutenção e no desenvolvimento do ensino, cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal. Naquela oportunidade, a prefeita Geane Vincler comentou que a aprovação por unanimidade representava o reflexo do compromisso do governo com a transparência.

A prefeita ratifica que procura administrar com responsabilidade e total dedicação aos recursos públicos: “Não é apenas uma aprovação técnica; é a validação do nosso trabalho sério e dedicado em prol da comunidade cardosense”, volta a afirmar reforçando que busca por uma administração focada no zelo e na responsabilidade.

"Quero agradecer a todos que confiam e apoiam a nossa gestão; esta é mais uma demonstração do nosso compromisso com a população de Cardoso Moreira e do nosso comprometimento com os recursos públicos", comemora Geane Vincler realçando responsabilidade fiscal e transparência como pilares do seu governo.