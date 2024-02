Expectativa é que sejam coletadas as digitais de aproximadamente 4,3 milhões de eleitores - Foto TRE/Divulgação

Expectativa é que sejam coletadas as digitais de aproximadamente 4,3 milhões de eleitores Foto TRE/Divulgação

Publicado 01/02/2024 13:33

Cardoso Moreira – O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) está desenvolvendo a campanha “#VemPraBiometria”, com proposta de realizar o procedimento em 100% do eleitorado fluminense, até oito de maio. Quem mora em Cardoso Moreira terá de se deslocar até o município vizinho Italva para biometrizar.

Trata-se do Cartório Eleitoral mais próximo (a 13 quilômetros do centro da cidade), localizado à Rua Aristides Gonçalves de Souza, 74, bairro São Caetano. O telefone de contato é (22) 3513-1883. Cardoso tem mais de 15 mil habitantes, dos quais cerca de 12 mil são eleitores, distribuídos em 56 zonas eleitorais.

De acordo com o presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, “atualmente, o estado tem pouco mais de 65% de seus eleitores com as impressões digitais registradas na Justiça Eleitoral: “É necessário coletar as digitais de cerca de 4,3 milhões de eleitores, aponta o desembargador.

"Atenderemos até oito de maio os eleitores que ainda não fizeram a coleta das digitais”, reforça Henrique Carlos apontando: “Quem estiver nessa situação deve procurar, o quanto antes, um de nossos 165 cartórios eleitorais ou uma das 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor para realizar o procedimento, que é rápido e adiciona mais uma camada de segurança ao processo de votação".

O desembargador orienta que para saber se tem ou não a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, a pessoa deve fazer a consulta no link postado no portal do tribunal. “Somente no caso de ainda não ter a biometria coletada o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor”.

A campanha “#VemPraBiometria” é desenvolvida pelo TRE-RJ em nível estadual; em Cardoso Moreira conta com apoio do governo municipal na divulgação. A sugestão é que o eleitor pode dirigir-se a qualquer um dos postos no estado, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h; há ainda opção de recorrer ao Disque TRE-RJ, pelo telefone (21) 3436-9000, para casos de dúvidas.