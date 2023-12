Geane Vincler destaca impacto positivo do Programa Bairro da Gente, criado pelo município - Foto Divulgação

Geane Vincler destaca impacto positivo do Programa Bairro da Gente, criado pelo município Foto Divulgação

Publicado 19/12/2023 13:16

Cardoso Moreira – A política de parcerias tem garantido a diversos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro obras importantes no processo de infraestrutura. Cardoso Moreira, na região noroeste, é um exemplo, ressaltado pela prefeita Geane Vincler; ela afirma que a cidade está passando por uma significativa transformação com uma série de obras em andamento, a maioria impulsionada por investimentos do Governo do Estado.

Construção da Ponte de Ferro; reforma de praças e quadras; asfaltamento da Radial Oeste, são projetos desenvolvidos recentemente que a prefeita considera indicativos de um cenário de desenvolvimento e progresso. “O Asfaltamento da Radial Oeste, com investimento de R$ 913.879,23 do Governo Federal, promete ser um importante elo viário, conectando a Ponte de Ferro aos bairros das Palmeiras”, pontua.

Quanto à construção da Ponte de Ferro, com investimento de R$5.7 milhões do Governo do Estado, Geane Vincler avalia tratar-se de um marco que reforça a importância da infraestrutura para a mobilidade urbana. “Além disso, há a revitalização da Praça Ibrahim Assed, com recursos de R$ 2.710.794,99 provenientes da ex-deputada federal Clarissa Garotinho”, acrescenta.

Também por meio de emenda parlamentar, a prefeitura remodelou a Praça de São Joaquim, com aporte de R$ 1.592.225,32: “investimento em reforma de praças evidencia o compromisso com espaços públicos de qualidade”, entende Geane Vincler, que destaca o impacto positivo do Programa Bairro da Gente, iniciativa da administração municipal que, de acordo com a prefeita, visa promover melhorias em diversas localidades do município.

"O Programa Bairro da Gente é um compromisso com o bem-estar da nossa comunidade; estamos proporcionando não apenas obras físicas, mas transformações que impactam diretamente na qualidade de vida dos nossos cidadãos”. Geane Vincler realça que os investimentos em infraestrutura não só aprimoram a qualidade de vida da população, mas também têm um impacto econômico positivo.

Outro fator que a prefeita considera importante é que a criação de empregos diretos e indiretos durante as obras e a melhoria das condições locais atraem investidores, estimulando o crescimento econômico e a geração de renda no município. “Cardoso Moreira reafirma seu compromisso com o desenvolvimento, evidenciado por iniciativas que transformam a realidade e impulsionam a cidade para o futuro”, conclui.

Com população de aproximadamente 12.600 habitantes, Cardoso Moreira tem área territorial de 524,633 quilômetros quadrados e um orçamento anual de R$ 80 milhões; é um dos maiores produtores de leite do Estado. Tem também vários pontos turísticos ressaltados, em setembro, durante o Festival Caminhos do Açúcar, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).