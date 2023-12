Orquestra Villarmonica - Divulgação

Publicado 08/12/2023 11:22

Cardoso Moreira-

Cardoso Moreira se prepara para viver uma noite pré-natalina neste domingo, (10), às 21h, em frente ao Food Park no Centro da cidade, que vai receber a Orquestra Rio Villarmônica em uma apresentação única, O evento é uma parceria da Prefeitura de Cardoso Moreira, Sincomércio- Itaperuna e Sesc-Rio.

A prefeita de Cardoso, Geane Vincler, disse que o espetáculo vai encantar a todos com músicas envolventes, iluminação especial e um forte espírito natalino. A entrada do show é grátis.

Criada em junho de 2022, a Orquestra Rio Villarmônica é reconhecida como uma das principais referências musicais no cenário nacional. e toca do clássico ao popular.