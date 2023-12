Pelas redes sociais o governo municipal alerta a não jogar óleo pelo ralo da pia - Foto Ilustração/Divulgação

Pelas redes sociais o governo municipal alerta a não jogar óleo pelo ralo da pia Foto Ilustração/Divulgação

Publicado 06/12/2023 11:29

Cardoso Moreira – “Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água; não jogue óleo pelo ralo da pia”. O alerta é do governo de Cardoso Moreira (RJ) que, por meio da Secretaria de Ambiente, orienta para o descarte consciente do óleo de cozinha usado indicando um ponto de coleta na Escola Maria da Penha.

“Cada gota de óleo descartada de forma inadequada pode ter um impacto significativo na qualidade da nossa água”, reforça a secretaria justificando que “isso representa não apenas um risco para o meio ambiente, mas também para a saúde humana e a biodiversidade local”.

A indicação básica é após o preparo das refeições, armazenar o óleo usado em recipientes apropriados: “Procure nosso ponto de coleta de óleo usado para o descarte responsável; nunca descarte na pia, ralos ou no solo; assim garantimos um futuro mais sustentável para todos; juntos, podemos fazer a diferença”, realça a secretaria.

Há campanhas neste sentido em vários municípios em nível nacional. Entre efeitos provocados pelo descarte inadequado do óleo estão prejuízo à oxigenação da água dos rios, causando danos à fauna aquática; mau cheiro e poluição; entupimento das tubulações; contaminação do lençol freático, poços e solos.

No caso específico da pia, está constatado que “o óleo usado derramado acumula no encanamento e retém resíduos, entope a rede de esgoto e o fluxo de água, o que causa graves problemas de higiene e até gastos com a limpeza da caixa de gordura”. O mais adequado é juntar o máximo de óleo e colocar em um recipiente com tampa, que pode ser uma garrafa PET; em seguida, entregar no ponto de coleta.