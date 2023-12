A cada dois litros de óleo entregues, a pessoa recebe um detergente de 500 ml em troca - Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/12/2023 15:21 | Atualizado 11/12/2023 15:21

Cardoso Moreira – “De olho no óleo”, projeto lançado em julho pela concessionária Águas do Rio, visando sensibilizar sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado, acaba de ser aderido pelo governo de Cardoso Moreira (RJ). conhecida como “Cidade Carinho”. A medida reforça campanha da Secretaria de Ambiente orientando não jogar os resíduos pelo ralo da pia.

No lançamento do projeto, dia seis de julho, o coordenadora de Responsabilidade Social de Águas, Tâmara Motta, afirmou que o óleo é o grande vilão do sistema de esgotamento sanitário e uma ameaça ao meio ambiente. No início deste mês, a Secretaria de Ambiente de Cardoso Moreira alertou que “Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água”, orientando: “não jogue o resíduo pelo ralo da pia”.

O objetivo da adesão a “ficar de olho no óleo” pelo governo municipal é apontar o descarte correto do resíduo, para reduzir os impactos na tubulação da pia e na rede de esgoto, além de evitar também que outros locais inadequados aonde o produto for despejado sofram danos.

De acordo com Águas do Rio, o óleo de cozinha usado, em contato com a água fria na rede de esgoto acaba se transformando em bloco sólido que provoca entupimento nas tubulações, comprometendo o fluxo da rede: “Isso pode causar o retorno do esgoto para o imóvel, mau cheiro, extravasamentos em vias públicas e ainda atrair ratos, baratas e outros animais”.

No caso de chegar às redes pluviais, o resíduo pode ainda poluir rio, lagoas e, dependendo da extensão, até mar. Através da Secretaria de Comunicação (Secom), a Ambiente de Cardoso está enfatizando que “De olho no óleo” é o mais novo projeto de sustentabilidade do município: “Através dele, você pode descartar seu óleo de cozinha de maneira correta e consciente”.

O ponto de coleta é a Escola Maria da Penha e o resíduo pode ser depositado em garrafas pet; durante o período de férias escolares, a entrega também poderá ser feita na sede da Secretaria do Ambiente: “A cada dois litros de óleo entregues, a pessoa tem direito a um detergente de 500 ml em troca; uma maneira sustentável e econômica de contribuir para a preservação do meio ambiente”, pontua a Secom.