A aula inaugural do Cerfa no Casarão da Vermelha foi prestigiada por diversas personalidades Foto Divulgação

Publicado 09/12/2023 16:51 | Atualizado 09/12/2023 16:58

Cardoso Moreira – O governo de Cardoso Moreira, na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, investe em alternativas com foco no pequeno produtor rural. Uma delas é o Centro de Referência e Formação Agrícola (Cerfa), em parceria com Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Associação de Moradores da Vermelha.

A parceria é considerada estratégica pela prefeita Geane Vincler, com o objetivo de oferecer suporte técnico aos produtores: “Reflete o comprometimento conjunto com o avanço sustentável da agricultura local e o bem-estar das comunidades rurais”, ressalta a prefeita comentando sobre a importância desta união para o desenvolvimento municipal: "A criação do Cerfa representa um passo gigantesco em nosso compromisso com a agricultura de Cardoso Moreira”.

Geane Vincler resume que o centro não apenas oferecerá conhecimento técnico, “mas também promoverá a cooperação entre os produtores, fortalecendo a economia do município e gerando oportunidades para todos". A aula inaugural do Cerfa aconteceu no dia 29 de novembro, no antigo casarão da Vermelha, onde a unidade está instalada.

Na opinião do reitor da Uenf, professor Raul Palacio, o Cerfa reflete o compromisso da universidade em estender seus horizontes para além dos muros acadêmicos: “É imperativo que nossa instituição desempenhe um papel ativo no desenvolvimento local, e esta iniciativa exemplar materializa nossa missão de compartilhar conhecimento e recursos, fortalecendo os laços entre a academia e a comunidade”.

Entre as personalidades que prestigiaram a iniciativa estavam secretários Netinho Calixto (Agricultura e Pesca); Edgard Monzato (Educação); e Elias Rocha Gonçalves (Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda), além do o professor Geraldo Timóteo.