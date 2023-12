O trabalho desenvolvido na Ponte de Ferro é considerado mais do que uma obra de infraestrutura - Foto Divulgação

Publicado 13/12/2023 16:03 | Atualizado 13/12/2023 16:12

Cardoso Moreira – Uma parceria do governo de Cardoso Moreira com o estadual garante o asfaltamento da Ponte Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias, conhecida como Ponte de Ferro, orçado em R$ 4,6 milhões. A obra é aguardada há mais de 30 anos e foi iniciada nesta quarta-feira (13).

A Prefeita Geane Vincler considera o asfaltamento a realização de um sonho da população: “Cardoso Moreira celebra um marco histórico com o tão aguardado início do asfaltamento da Ponte Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias; iniciativa que conecta a BR-356 ao Bairro das Palmeiras, um sonho acalentado por mais de três décadas”.

“O asfaltamento da Ponte de Ferro é mais do que uma obra de infraestrutura; é a concretização de um compromisso assumido com cada cidadão que há tanto tempo ansiava por esta transformação”, comenta Geane Vincler assinalando: “Estamos cumprindo nossa promessa de proporcionar melhorias significativas para nossa cidade”.

A prefeita pontua que o governo municipal está investindo não apenas em concreto e asfalto, mas no bem estar e na qualidade de vida de todos os cardosenses: “Este é um passo importante; continuaremos trabalhando incansavelmente para realizar mais sonhos e construir um futuro ainda mais promissor para Cardoso Moreira".

Geane Vincler reforça que a obra significa um investimento de R$ 4,6 milhões do no desenvolvimento municipal: “Além de ser um símbolo de progresso, a Ponte de Ferro desempenha papel vital durante o período de cheias do Rio Muriaé; tornando-se o acesso principal para a chegada de mantimentos à cidade; é a via segura quando a principal ponte, a Dr. Salo Brand, fica ilhada”.

A política de parcerias adotada pela prefeita, principalmente com o Estado, tem favorecido às realizações no município. Ela enfatiza que “esta nova fase na história de Cardoso Moreira promete não apenas facilitar a mobilidade, mas também garantir a continuidade dos serviços essenciais mesmo nas condições mais desafiadoras.