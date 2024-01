Geane Vincler diz que evento deverá atrair os olhares de investidores para o município - Foto Divulgação

Publicado 19/01/2024 16:23

Cardoso Moreira – Durante dois dias (três e quatro), Cardoso Moreira (RJ) estará sendo contemplado com o Sesc Verão, em fevereiro, graças à parceria do governo municipal com o Serviço Social do Comércio. A Prefeita Geane Vincler considera um momento histórico para o desenvolvimento econômico cardosense.

"O Sesc Verão em Cardoso Moreira é um marco para nossa cidade”, reforça a prefeita realçando: “Além de oferecer opções de lazer para os munícipes que permanecem na cidade durante o verão, atrai os olhares de investidores, impulsionando nossa economia; é uma oportunidade única de mostrarmos o potencial do município para o restante do país".

O evento está programado para o Parque de Exposições. Geane Vincler observa: “É a primeira vez que o município conta com uma programação específica para a estação mais quente do ano, proporcionando alternativas de entretenimento para aqueles que não têm a possibilidade de viajar; o Sesc Verão em Cardoso surge como uma oportunidade de destacar o potencial turístico e cultural da região”.

Na avaliação da prefeita, a expectativa é que o evento não só proporcione momentos de diversão e aprendizado, mas também deixe um legado positivo para a economia local, abrindo portas para futuras oportunidades de investimento e desenvolvimento sustentável.

Tradicionalmente, o Sesc Verão é realizado em diversas localidades do país, com atividades planejadas para todos os públicos, visando proporcionar momentos de cultura, entretenimento e lazer; oferecendo oficinas artísticas e de artesanato, exposições culturais e educativas, espaço de lazer para crianças, aulas de dança e futevôlei, atrações circenses, entre outras atividades.