Prefeita Geane Vincler comemora que o resultado reforça que o governo está no caminho certo - Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/01/2024 21:55

Cardoso Moreira – “Uma gestão transparente, responsável e com comprometimento total com os recursos públicos”, resume a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler ao avaliar fatores que contribuíram para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovar, por unanimidade, as contas da sua administração referentes ao exercício de 2022.

A avaliação foi feita pelo Corpo Deliberativo em sessão plenária realizada nessa quarta-feira (3). Agora, as contas serão encaminhadas para a Câmara Municipal, onde serão apreciadas definitivamente. “Esse resultado não é apenas uma aprovação técnica; é a validação do nosso trabalho sério e dedicado em prol da comunidade cardosense”, ressalta Geane Vincler.

A prefeita reforça que a provação por unanimidade é o reflexo do compromisso do governo com a transparência: “Demonstramos que conduzimos a administração municipal de maneira responsável e com total dedicação aos recursos públicos. Não é apenas uma aprovação técnica; é a validação do nosso trabalho sério e dedicado em prol da comunidade cardosense”.

Geane Vincler realça que a transparência sempre foi uma prioridade na sua gestão: “Esta aprovação reforça que estamos no caminho certo". O parecer do TCE resume que o governo de Cardoso garantiu o investimento mínimo na manutenção e no desenvolvimento do ensino, cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal.