Geane Vincler se reuniu nesta sexta-feira com vereadores, para avaliar a situação - Foto Secom/Divulgação

Geane Vincler se reuniu nesta sexta-feira com vereadores, para avaliar a situação Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/12/2023 17:16 | Atualizado 29/12/2023 17:25

Cardoso Moreira – As recorrentes faltas de energia elétrica em municípios do Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro está deixando a concessionária que cobre as duas regiões mal com os moradores, que estão marcando protestos em manifestações públicas. Os casos estão sendo levados ao conhecimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Eneel).

O Dia entrou em contato com a concessionária que, por meio da assessoria de imprensa, informa que reconstrói linha destruída por queda de torres de outra empresa, causada pelo temporal da última semana, e que “parte dos clientes foi recuperada rapidamente, por manobras de telecontrole, tecnologia instalada na rede”. Diz ainda que “operação de emergência para os reparos na linha da Enel mobilizou dezenas de trabalhadores“.

Em Cardoso Moreira, no Noroeste, moradores das comunidades rurais de Vermelha e Gato Preto reclamam que estão sem energia há cinco dias; pela segunda vez, esta semana, eles obstruíram a rodovia BR-356, na manhã desta sexta-feira (29), para protestar. Eles alegam que a empresa promete resolver, mas não cumpre.

Também a zona rural de São Fidelis enfrenta problema semelhante, principalmente na localidade de Valão do Amparo: “Os produtos perecíveis que tínhamos na geladeira estragaram todos; o mesmo aconteceu com meus vizinhos. Ontem à noite a Enel falou que logo estaria mandando alguém aqui, mas nada”, desabafa um morador.

A prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler, decidiu recorrer à Aneel; nessa quinta-feira (27), ela enviou ofício ao órgão federal relatar as adversidades vivenciadas no município e destacar a urgência de ações; também ligou para o governador Cláudio Castro solicitando apoio.

No início da tarde desta sexta-feira, a prefeita se reuniu com vereadores e o presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa (Alerj), deputado Thiago Rangel, para avaliar a situação: “Ressaltamos que a prefeitura mantém constante diálogo com a empresa, cobrando melhorias e esclarecimentos sobre as razões dessas interrupções no fornecimento de energia elétrica”, relata a prefeita.

“Estamos empenhados em assegurar o bem-estar da população, buscando soluções para resolver o descaso observado”, enfatiza Geane Vincler pontuando: “Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o interesse coletivo, mantendo-nos vigilantes e atuantes para garantir que as demandas da comunidade sejam prontamente atendidas”.

ENEL SE MANIFESTA - Reforçando resposta à demanda encaminhada pelo jornal, a Enel assinala que concluiu na noite de quarta-feira (27) as obras de reconstrução da linha de distribuição de alta tensão da distribuidora que foi atingida pela queda de duas torres de eletricidade que pertencem às Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), em Itaperuna.

Segundo o diretor de Operações da empresa, José Luis Salas “as torres caíram sobre a rede da Enel na tarde do dia 26, durante as fortes chuvas e ventos que afetaram diversas áreas do Estado, principalmente a região Noroeste. “Dada à complexidade do trabalho de reconstrução feito e a dificuldade de acesso ao local para transporte de materiais, podemos dizer que a recuperação se deu em tempo recorde. Reconstruímos uma rede de alta tensão, com troca de postes e reparos no cabeamento, em menos de 36 horas”.

Salas esclarece que a linha de distribuição de alta tensão abastece as cidades de Natividade, Porciúncula e Varre-Sai: “Parte dos consumidores afetados foi restabelecida ainda na terça-feira graças aos investimentos da Enel em equipamentos controlados remotamente, o que permitiu que a empresa realizasse manobras na rede sem a necessidade de intervenção em campo”.

O diretor aponta ainda que, além de afetar a linha de distribuição de alta tensão, o temporal na região Noroeste causou a queda de árvores, galhos e outros objetos como telhados sobre a rede elétrica: “As cidades mais afetadas foram Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Aperibé, Cardoso Moreira, Miracema, Varre-Sai e Itaperuna; a companhia aumentou em até dez vezes o número de equipes em campo nas áreas mais impactadas”.

Quanto às localidades aonde as interrupções acontecem, Salas explica que “o fornecimento de energia foi normalizado na região impactada pela destruição da linha e a empresa segue atuando na recuperação total dos demais casos ocasionados pelas chuvas”. Ele orienta: “Em caso de falta de luz o cliente pode acionar os canais digitais da concessionária”, entre eles WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).