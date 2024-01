Até colchões foram distribuídos às famílias que mais sofreram com o temporal recente - Foto Divulgação

Publicado 02/01/2024 21:00

Cardoso Moreira – Na contagem regressiva para encerrar 2023, a tromba de água que atingiu vários municípios do Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro causou alguns transtornos em Cardoso Moreira, principalmente nas localidades de Taquarassú, Bomba e Tinguí; mas, por determinação da prefeita Geane Vincler, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos prestou auxílio aos moradores.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), foram distribuídos kits de limpeza, de higiene, cestas básicas, colchões e água potável para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas e pelo vendaval na última semana.

No entanto, a Secom aponta que o rréveillon no município foi especial: “Tivemos uma noite cheia de alegria, diversão e boa música, ao som da cantora Lud Rocha e do DJ Maykon Paes”. Segundo a secretaria, a prefeita reconhece que 2023 foi ano de muitos desafios, mas, também, de expectativas.

“O ano que se encerrou foi repleto de desafios, superações e conquistas que fortaleceram os laços que nos unem como uma grande família cardosense”, relata Geane Vincler, através da Secom ressaltando: “Juntos, enfrentamos adversidades, celebramos vitórias e construímos um futuro mais promissor para nossa amada cidade”.

“Ao refletirmos sobre os momentos vividos, reconhecemos o esforço de cada cidadão em contribuir para o desenvolvimento e bem-estar coletivo”, continua a postagem concluindo: “A união de esforços transformou obstáculos em oportunidades, e é com esse espírito que olhamos para o ano que se inicia”.