Vários equipamentos são entregues gratuitamente, entre eles andador e cadeira de rodas Foto Divulgação

Publicado 06/03/2024 13:51 | Atualizado 06/03/2024 14:03

Cardoso Moreira – Por meio do Programa de Mobilidade, o governo de Cardoso Moreira (RJ) vem oferecendo, gratuitamente, equipamentos (como cadeira de rodas, andadores, muletas, órteses, próteses) para auxiliar na locomoção de pessoas que necessitam de reabilitação.

As entregas são feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, sob coordenação da assistente social Angélica Zabbal. Ela orienta quem tiver necessidade de uso dos equipamentos, procurar a Secretaria de Saúde para realizar o cadastro e para os demais esclarecimentos. “O objetivo é levar amor e esperança aos cardosenses que necessitam”, resume.

Neste início de mês foram realizadas várias entregas de cadeiras de roda, cadeiras de banho, almofadas ortopédica, muletas e andadores; as mais recentes nessa terça-feira (5), no interior do município e na sede, todas acompanhadas pela prefeita Geane Vincler.

A prefeita explica que a iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Associação Pestalozzi de Niterói e a Associação Fluminense de Reabilitação. “Com isso, são garantidos gratuitamente equipamentos que auxiliam na locomoção de pessoas que necessitam de reabilitação” enfatiza.