Geane Vincler reafirma compromisso com a educação e comemora o nível salarial dos profissionais Foto Divulgação

Publicado 09/02/2024 23:30

Cardoso Moreira - A partir de março, os profissionais da rede pública municipal de Cardoso Moreira (RJ) estarão recebendo reajuste de 3,6% oficializado pelo Ministério da Educação (MEC) no piso salarial de professores. Com isso, o salário da categoria passará a ser R$ 4.580,57.

A prefeita Geane Vincler lembra que o aumento é válido para toda a rede pública do país, com jornada de ao menos 40 horas semanais: “Contudo, mesmo após a decisão, estados e municípios têm ignorado reajuste do governo federal, ao contrário do que acontece em Cardoso Moreira”, comenta a prefeita ressaltando que sua gestão tem se feito investimentos consistentes na área educacional.

Geane Vincler contabiliza que, desde o início de seu mandato, já foi concedido 51,79% aos professores: “Essa realidade reflete o comprometimento da administração em reconhecer e valorizar a essencial contribuição desses profissionais para o desenvolvimento da sociedade”, pontua.

A prefeita é professora licenciada da rede pública, com atuação não apenas em Cardoso Moreira, mas, também, em Campos dos Goytacazes; ela realça a educação como alicerce para a transformação do município: "Minha trajetória como professora me mostrou que a verdadeira mudança começa na sala de aula”.

Na visão de Geane Vincler, valorizar e investir na educação é o caminho para transformar a história de Cardoso: “Não mediremos esforços para garantir que nossos educadores tenham o reconhecimento que merecem, pois são eles os agentes fundamentais dessa transformação".