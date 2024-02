A capacidade no Centro de Operações foi reforçada, para agilizar o despacho das equipes - Foto Divulgação

A capacidade no Centro de Operações foi reforçada, para agilizar o despacho das equipes Foto Divulgação

Publicado 08/02/2024 13:50

Cardoso Moreira - Cerca de dois meses após municípios como Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Cardoso Moreira e São Francisco de Itabapoana, no norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, terem sofrido apagões em série, a Enel Rio anuncia um esquema de atendimento emergencial, para evitar que o mesmo ocorra no período de carnaval.

Na época, moradores dos municípios afetados reclamaram de prejuízos causados pelas constantes falta de energia e da demora no atendimento pela concessionária, que alegou, para as conseqüências, uma série de acidentes provocados por tempestades. O novo esquema garante equipes de emergência em campo até três vezes maior em caso de contingências severas.

Outra medida anunciada é o aumento da capacidade no Centro de Operações para agilizar o despacho das equipes de emergência; além do reforço na estrutura dos canais de atendimento, que pode dobrar de acordo com a necessidade, informa o diretor de Redes da concessionária, José Luis Salas, realçando que o esquema envolve a área operacional técnica e de atendimento ao cliente.

Segundo Salas, o fenômeno do El Niño tem gerado um volume de chuvas acima da média, com fortes rajadas de ventos e raios; ele destaca que, no caso do Centro de Operações, o reforço se aplica também aos canais de atendimento, com estrutura dimensionada para cada situação.

“No call center, a disponibilidade de profissionais de atendimento passa a ser dobrada nas contingências severas”, assinala o diretor acentuando que foram providenciadas subestações móveis, que serão deslocadas para locais mais críticos, caso alguma subestação fixa seja impactada e precise de backup.

REFORÇO DE EQUIPES - “Profissionais de diferentes áreas estarão de sobreaviso para garantir o fornecimento de energia nos 66 municípios da nossa área de concessão”, relata Salas resumindo: “Trabalharemos com reforço de equipes nas 14 bases operacionais da Enel Rio, que estarão ativas durante todo o carnaval; contaremos com maior disponibilidade de eletricistas, técnicos e engenheiros, além de colaboradores de call center”.

A diretora de Mercado da empresa, Ana Teresa Raposo, destaca que o plano de contingência envolve ainda um processo estruturado de categorização das ocorrências, “com definição de escala de prioridade, permitindo que casos mais sensíveis recebam atendimento primeiro, como hospitais e outros serviços essenciais”.

Ana Teresa reforça que haverá um posto 24 horas funcionando no situado no Centro Integrado da Polícia Militar do Estado do Rio (PMRJ), para interação com o poder público na tomada de decisão de gestores de hospitais e unidades de segurança: “Em caso de evento climático severo, estamos prevendo estabelecer comunicação direta e intensa com órgãos públicos, para entender as prioridades de atendimentos de emergência”.

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamada no call center, Ana Teresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais para agilidade do atendimento: “Especialmente neste período, em caso de falta de energia, é importante acessar preferencialmente o site ou ainda mandar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608”.