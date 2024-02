Geane Vincler comemora a conclusão da obra e diz que é uma reivindicação de três décadas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/02/2024 16:40

Cardoso Moreira – A inauguração da reestruturação da “Ponte de Ferro”, programada para a próxima quarta-feira (28) em Cardoso Moreira, foi adiada; a nova data ainda não está definida. A obra, realizada em parceria entre prefeitura e governo estadual, custou cerca de R$ 7 milhões.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo municipal, o adiamento aconteceu em razão da necessidade de um ajuste na agenda do governador Cláudio Castro. Com a requalificação, a ponte passa a ser chamada Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias, primeiro vice-prefeito do município.

Trata-se da principal ligação da BR-356 ao Bairro das Palmeiras. De acordo com o projeto, são 99 metros de extensão, pista para automóveis, passarela para pedestres, ciclovia e iluminação em LED com 30 lâmpadas de 50 watts. “É um marco na história de Cardoso Moreira”, comemora a prefeita Geane Vincler.

"Estou orgulhosa de, logo em meu primeiro mandato, realizar um sonho que perdurava por mais de 30 anos em nossa cidade”, ressalta Geane pontuando que a ponte não apenas representa um avanço na infraestrutura: “É um símbolo do compromisso com o progresso e a qualidade de vida da população”.

A prefeita avalia que a obra tem um significado especial: “Não apenas pela infraestrutura modernizada, mas, também, pela homenagem prestada ao Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias, um renomado dentista da cidade e o primeiro vice-prefeito de Cardoso Moreira, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do município”.

Geane lembra que o homenageado teve participação ativa no Movimento Emancipacionista e contribuiu significativamente para o progresso da região. “A nova ponte, inclusive, será crucial durante os períodos de cheias do Rio Muriaé, proporcionando um acesso essencial ao município”, observa.