Com a reforma, praça apresenta uma variedade de elementos modernos e novo design - Foto Divulgação

Com a reforma, praça apresenta uma variedade de elementos modernos e novo design Foto Divulgação

Publicado 30/04/2024 20:50

Cardoso Moreira – “Um espaço emblemático que ganha nova vida, após uma reforma abrangente”. É dessa forma que a prefeita Geane Vincler define a Praça Ibrahim Assed, uma das mais freqüentadas de Cardoso Moreira, que sofreu reforma geral, inclusive com novo design.

A reabertura do espaço ao público está programada para a próxima sexta-feira (3), a partir de 19h, considerada um marco importante pela prefeita, para quem a reestruturação simboliza um investimento significativo (de R$ 2.710.794,99) no desenvolvimento econômico e turístico da cidade.

“A reforma da Praça Ibrahim Assed não é apenas uma simples renovação; representa um compromisso sólido com o futuro de Cardoso Moreira, um investimento que não só melhora a qualidade de vida dos cidadãos locais, mas também impulsiona a economia da região”, comenta Geane ratificando que espaços públicos bem cuidados e atrativos têm um impacto direto no setor turístico.

“Visitantes são atraídos por áreas urbanas bem planejadas e bem conservadas, o que, por sua vez, impulsiona o comércio local, gera oportunidades de emprego e fortalece a economia como um todo”, assinala a prefeita pontuando que a praça apresenta uma variedade de elementos modernos e funcionais.

Fazem parte do projeto seis quiosques equipados, um playground, espaços de convivência e dois banheiros acessíveis. “Mais do que apenas uma área de lazer, a Praça Ibrahim Assed se torna agora um ponto de encontro digno para a comunidade, um local onde pessoas de todas as idades podem se reunir, socializar e desfrutar de momentos de descontração”, enfatiza.