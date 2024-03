A expectativa é que a classificação da empresa possa contribuir para aumento da produção - Foto Divulgação

A expectativa é que a classificação da empresa possa contribuir para aumento da produção Foto Divulgação

Publicado 30/03/2024 12:35

Cardoso Moreira – Por iniciativa do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), a Cordeiro Grill, instalada em Cardoso Moreira, é a primeira agroindústria de derivados de carnes suínas e bovinas do Estado do Rio de Janeiro a receber o certificado de habilitação ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa). A partir de então, a empresa está possibilitada a comercialização em âmbito nacional.

A solenidade aconteceu na última quinta-feira (28), em Cardoso Moreira (na região norte fluminense), e o Cidennf foi destacado como o único consórcio público do Estado do Rio de Janeiro a conquistar a equivalência, se posicionando estrategicamente como um facilitador para a expansão do mercado agroindustrial e contribuindo para a segurança alimentar, segundo a responsável pelo programa, Layra Pré.

Na opinião da Layra Pré, o feito abre caminho e estimula outras empresas a buscarem essa certificação, fortalecendo ainda mais a economia local e regional: "Esta conquista não é apenas um reconhecimento, é uma prova do nosso compromisso com a excelência e qualidade; o Sisbi-Poa representa não apenas uma conquista para a agroindústria, mas também para Cardoso Moreira e toda a região, pois possibilitará a aumento de empregos e geração de renda”.

A prefeita Geane Vincler comenta que a distinção da empresa é uma conquista que gera impacto regional: “É gratificante ver uma empresa cardosense receber o selo Sisbi-Po, sendo a primeira no estado. Isso enche nossa cidade de orgulho; além de beneficiar nossa população, contribui também para a economia, gerando emprego, renda e desenvolvimento”.

A estimativa de Thiago Inojosa, proprietário da empresa, é que a fabricação seja triplicada já este ano. “Também, iniciaremos a expansão da marca, alocando representantes comerciais nas capitais de outros estados e iniciando novas parcerias com supermercados”. O Cidennf disponibiliza o número (22) 98100-1435 para agroindústrias interessadas em se registrar.