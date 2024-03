Wezule Porto e Geane Vincler orientam e tranquilizam a população, por meio de vídeo - Foto Divulgação

Publicado 24/03/2024 12:30

Cardoso Moreira – Diferente da maioria dos municípios do norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro, as chuvas fortes que provocam estragos, inclusive com vítimas fatais, no interior fluminense não afetam Cardoso Moreira com intensidade. Ainda assim, o governo municipal montou um Plano de Contingência, para caso de emergência.

Segundo o secretário de Defesa Civil, Wezule Porto, desde o meado da semana, por determinação da prefeita Geane Vincler, todas as secretarias estão mobilizadas; porém, nenhuma situação de gravidade foi registrada. “Estamos de prontidão, mas, tranqüilos em relação ao nosso município”.

A preocupação maior é em relação ao rio Muriaé, cujo nível aumentou rapidamente, subindo 10 centímetros por hora desde quinta-feira à noite. No entanto, Wezule Porto informa que não existe risco de transbordar: “Passamos a monitorar melhor o rio; nesse momento não há risco de enchente”.

Por meio de vídeo, o secretário e Geane Vincler estão se manifestando nas redes sociais, orientando e tranquilizando a população: “A secretaria só aparece em momentos mais complicados, mas não é o caso do nosso município. Felizmente, não acontece em Cardoso situações de gravidade”, pontua Porto.

“Apesar da situação mais tranqüila, é importante que a precaução seja mantida, principalmente porque o solo está encharcado”, orienta o secretário realçando que rio subiu muito rápido, “mas uma água pontual que veio da região de Boa Ventura e já diminui bastante”. O telefone disponibilizado pela Defesa Civil para emergência é 22981124116; Corpo de Bombeiros: 193.