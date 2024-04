Além de orientação sobre importância da saúde bucal, a odontóloga fez atendimento Foto Divulgação - Foto Divulgação

Publicado 12/04/2024 16:43

Cardoso Moreira - “Estamos comprometidos em levar saúde e informação para cada cantinho da nossa cidade, começando pelas nossas crianças”. Esta é a filosofia do governo de Cardoso Moreira (RJ), segundo a prefeita Geane Cordeiro Vincler, ao aponta mais uma etapa do programa Saúde na Escola.

Visando “promover sorrisos saudáveis” de crianças da rede de ensino municipal, a equipe do setor odontológico da Secretaria de Saúde esteve nesta semana na localidade, desenvolvendo ação na Escola Azevedo Cruz, segundo a odontóloga Thays Hygino, “para compartilhando informações e cuidando dos sorrisos dos alunos”.

A profissional conversou com as crianças sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal. Em seguida, realizou atendimentos personalizado”, com participação da estagiária de odontologia, Giovanna Gomes: “Cada criança recebeu o cuidado necessário para garantir um sorriso radiante e saudável”, resume.

A secretaria também está focada na vacinação contra gripe; as crianças fazem parte do público-alvo, conforme define o Ministério da Saúde. Neste sábado será o “Dia D” da primeira etapa de imunização dos grupos prioritários. Será de 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Joaquim Pereira Machado, Rua Donatila

Vilela Martins, s/nº.

A vacina está liberada para crianças de seis meses a seis anos e, no caso de indígenas, de seis meses a nove anos; trabalhadores da saúde e educação; gestantes; puérperas; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento.

Também podem ser vacinados profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (de 12 a 21 anos), entre outros.