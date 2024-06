Iniciativa envolveu cães da Guarda Municipal, para atuação em situações especiais - Foto Divulgação

Publicado 04/06/2024 18:17 | Atualizado 04/06/2024 18:23

Cardoso Moreira – “Essa é mais uma ferramenta da segurança pública para combater a criminalidade”. A manifestação é do Secretário de Segurança Pública de Cardoso Moreira (RJ), Rômulo Zaquieu, ao avaliar o curso de "Cão Policial de Detecção", envolvendo agentes da Guarda Civil Municipal.

Com duração de cinco dias (encerrado no dia 31 de maio), o curso foi ministrado pelo instrutor Luiz Felipe: “A Prefeitura de Cardoso Moreira está comprometida em qualificar os agentes de segurança para melhor servir a comunidade. Essa capacitação prepara nossa equipe para lidar com diversas demandas”.

Entre as demandas apontadas pelo secretário, estão resgate de pessoas soterradas, cães de assistência, segurança escolar para crianças e combate à criminalidade. "Essa conquista vai além de uma simples vitória, envolve todo o conhecimento adquirido”, realça.

Empolgado com a iniciativa do governo municipal, o secretário enaltece a qualidade do treinamento: “Agradeço ao instrutor pela quantidade de informações repassadas aos nossos agentes; e á nossa Prefeita Geane Vincler, que nos dá total apoio; agradeço também aos amigos secretários, que vêm nos apoiando".